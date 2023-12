Jelentkezési határidő: 2024. január 19.

A verseny időpontja: 2024. január 24.

A verseny helyszíne: Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (Nagykálló Korányi Frigyes utca 27.)

A verseny anyaga: egy választható bibliai történet az alábbiak szerint

3-4. évfolyamon a „Mesélő Bibliából" (Harmat, 2008.) az alábbiak közül:

3. évfolyam: A farizeus és a vámszedő

A fiúk, akik nemet tudtak mondani

4. évfolyam: A hajótörés

A férfiak, akik nemet tudtak mondani

5-6. évfolyam: A legkiválóbb adomány a szeretet ( 1Kor 13, 1-13.)

A Miatyánk, Az alkalmatlankodó barát,A kitartó ima (Lk 11,1-13)

Az igazságtalan bíró, A farizeus és a vámos (Lk 18, 1-14)

7-8. évfolyam: Mária meglátogatja Erzsébetet ( Lk 1, 39-56)

Keresztelő János születése (Lk 1, 57-80)

Jézus bemutatása a templomban – Simeon és Anna (Lk 2, 21-40)

Német nyelven 5-8. évfolyam:

Fünf Gerstenbrote und zwei Fische

Angol nyelven 4-6. évfolyam:

The Parable of the Persistent Widow (Luke 18:1-8)

vagy The Parable of the Pharisee and the Tax Collector (Luke 18:9-14)

Angol nyelven 7-8. évfolyam:

The Parable of the Persistent Widow and The Parable of the Pharisee and the Tax Collector (Luke 18:1-14)

vagy Giving to the Needy (Matthew 6:1-18)