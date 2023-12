Zsúfolásig megtelt végzős középiskolásokkal szerdán reggel az Egészségtudományi Kar előadója a Debreceni Egyetem első nyíregyházi központi beiskolázási rendezvényén. Interaktív standokkal, informatív előadásokkal, óralátogatásokkal, a karok és szakok bemutatkozásával indult a nagyszabású rendezvény december 6-án, és természetesen a Mikulással és az egyetem kabalafigurájával, Mókussal.

Dr. habil Móré Marianna az Egészségtudományi Kar dékánja köszöntötte a résztvevőket, és örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan érdeklődnek az oktatási intézmény iránt. – Remélem, hogy a most megjelent fiatalokat egy év múlva ugyanitt látom majd hallgatóként. Az egyetem megpróbált egy olyan rendezvényt hozni a városba, ami az itt élőknek lehetőséget ad arra, hogy minden karról, szakról információt kapjanak, de ne ne csak elméleti síkon – fogalmazott a dékán, és felhívta a az érdeklődők figyelmét, hogy a standok különleges attrakciókkal, bemutatókkal is várnak mindenkit, és reményét fejezte ki, hogy minél többen átérzik azt, hogy milyen fantasztikus érzés a Debreceni Egyetem közösségéhez tartozni, ami egy életre szóló élménnyé válik.

Széles képzési kínálat

Prof. Dr. Bartha Elek a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese részletesen bemutatta az egyetem közel fél évezredes történetét, majd ismertette az egyetem teljes képzési spektrumát, a campus izgalmas világát. – Több szemszögből is igaz, hogy hazánk legnagyobb egyeteme vagyunk, itt van a legtöbb kar, képzési terület, gyakorlatilag minden tudományágban jelen vagyunk. A közel 31ezer hallgatói létszámból 134 országból 7333 külföldi diák is tanul nálunk – részletezte a rektorhelyettes, és számokban is bemutatta az egyetemet. Elmondta többek között, hogy a legszélesebb képzési portfóliót biztosítják hazánkban, 81 alapképzési szak, 97 mesterszak, 6 osztatlan, 26 tanárszak, 38 duális szak, és 7 felsőoktatási szakképzési szak működik, a 24 doktori iskola, 73 doktori program mellett. Ez a legnagyobb vidéki tudományos bázis 200 tudományos műhellyel, valamint azt is kifejtette, hogy 5000 férőhelyes kollégium áll a hallgatók rendelkezésére, beszélt az ösztöndíjakról, a külföldi kapcsolatokról, a duális képzésről, az infrastrukturális és technológiai fejlesztésekről, és elmondta, hogy gazdaságilag is stabil az intézmény, így biztos alapokat nyújt az színvonalas és eredményes oktatáshoz.