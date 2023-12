Jellemzően Budapesten és környékén jótékonykodik a Rászorulókat Támogatók Egyesülete, a sokoldalú karitatív munkájáról, valamint a bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tevékenységéről ismert civil szervezet alapítója és vezetőségi tagja, dr. Németh Péter azonban nemrégiben a fővárostól több száz kilométerre található Tiszavasváriba látogatott el, hogy hasznos ajándékokkal lepjen meg egy különösen nehéz sorsú fiút.

Tizenkilencszer műtötték meg

A 15 esztendős Kóti Levente mára a kitartás, a küzdőszellem és a szorgalom példaképévé vált rokonai, barátai, tanárai és osztálytársai körében. Olyan egészségügyi kihívások elé állította az élet, amelybe más nem csak fizikailag, lelkileg is belerokkant volna. Ő azonban nem: bár egyik lábát a közelmúltban amputálni kellett, hamar talpra állt, nap mint nap eljár iskolába, vidáman éli az életét, és céltudatosan küzd álmai megvalósításáért.

– A fiam születése után hónapokkal később kiderült, hogy eltört és rosszul forrt össze a bal lába. Míg kortársai egészségesen és boldogan élték meg a gyermekkorukat, ő fájdalmakkal küzdött, és beavatkozások, kezelések sokaságán esett át. Egy híján hússzor műtötték, legutóbb, augusztus végén térd alatt le kellett vágni a problémás végtagját – mesélte könnyeivel küzdve édesanyja, Balogh Karolina, aki a kezdetektől egyedül neveli Leventét és testvéreit.

Elsőként a helyi Büszke Romák Egyesülete karolta fel őket, jótékonysági programot szervezett, adományozókat keresett a fiatal fiú életkörülményeinek javítása, gyógyulása elősegítése érdekében, így jutottak el a Rászorulókat Támogatók Egyesületéhez is.

– Megismerve Levente és családja történetét, úgy döntöttünk, hogy mintegy 100 ezer forint értékű felajánlással segítjük a gyermek tanulmányi felkészülését, előmenetelét. Laptoppal és egy nyomtatóval ajándékoztuk meg, amelyet nagy örömmel fogadott. A többi családtagnak ruhaadománnyal kedveskedtünk – taglalta dr. Németh Péter. A nyugállományú rendőrtiszt hozzátette: az ifjúságvédelmi alosztályon töltött évtizedek alatt sok mindent tapasztalt; szívesen segít másoknak, főleg abban az esetben, amikor azt látja, megfelelő helyre, jó kezekbe kerülnek az önzetlen felajánlások.

Kitörni a szegénységből

– Sokan példát vehetnének erről a fiúról. Édesanyja elmondása szerint kitűnő eredményekkel végzett a tiszavasvári általános iskolában, most a tiszalöki Teleki Blanka-szakképző elsőévese logisztikai szakon. Szeptemberben a budapesti kórházban fekve, a rehabilitációs kezelésével párhuzamosan, online kezdte meg a tanévet, sokat olvasott, szorgalmasan írta a házi feladatokat. Hazatérve pedig, amikor már képes volt művégtaggal, mankóval járni, buszra ült, és személyesen is átlépte az intézmény küszöbét. Levente igazi harcos, aki nem adja fel, minden segítséget megérdemel – tette hozzá a Rászorulókat Támogatók Egyesületének alapítója.

– Hamar el- és befogadott a közösség, segítőkészek, jó fejek az osztálytársaim, ahogy a tanáraink is, jól érzem magam a Telekiben. A suliban és itthon is komolyan veszem a tanulást, mert csak jó bizonyítvánnyal, sokrétű tudással leszek képes boldogulni a nagybetűs életben. Szeretnék jól fizető állást kapni, tisztességes munkával vinni valamire. Minden vágyam kitörni a szegénységből, a nélkülözésből, és meghálálni édesanyámnak, a családomnak mindazt a törődést, szeretetet, amit tőlük kaptam és kapok – nyilatkozta lapunknak Levente.