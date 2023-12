Az idei advent előtt a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége (GYISZ) és elnöksége, folytatva a több éves hagyományt, „Egy osztály–egy karácsony” mottóval ismét karácsonyi ajándékgyűjtő akciót hirdetett az egykori történelmi Magyarország határain túl nehéz sorban élő moldvai csángó gyerekek karácsonyának örömtelibbé tételére.

A csatlakozó iskolák, diákok és szülők szándéka a „sok kicsi sokra megy” elvét vallva az volt, hogy egy-egy cipősdoboznyi ajándékkal meglepetést szerezzenek, így téve ünnepibbé a nehezebb sorban élő gyermekek karácsonyát. A több ezer cipős dobozba az adományozók pár kedves gondolata mellett tartós élelmiszer, tisztálkodási szerek, mosószerek, édességek, szaloncukor, játékok és gyermekruházat is került.

Személyesen adták át

A karácsonyi adománygyűjtő programnak köszönhetően 38 iskola, illetve település közel 1870 tanulója kapott ajándékot. A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium az idei tanévben is csatlakozott a karitatív programhoz. Az egri és a nyíregyházi egyetemek, illetve gyakorlóiskolájuk az adománygyűjtés mellett arra is vállalkozott, hogy 869 (Eger 600, Nyíregyháza 269) doboznyi karácsonyi csomagot két kisbusszal és öt elkötelezett, s lelkes pedagógus (Sándor József, Nagy András, dr. Komáromi István, Jenei Andrea és Jeneiné Novák Erzsébet) részvételével maga juttassa el Székelyföldre és Moldvába. A településeket, illetve magyariskolákat felkereső egri és nyíregyházi csoport a négy nap alatt mintegy 1570 kilométert tett meg, s nemcsak az ajándékozás élménye marad meg az emlékezetükben, de az is, hogy betekintést nyerhettek a csángómagyarok mindennapi életébe. Jól kifejezi ezt az érzést a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége elnöke, Polgár László alábbi gondolatsora: „Az adományozás nem csak az anyagi javakról szól, hanem az időről, a figyelemről és a szeretetről is. Egy-egy adomány nemcsak tárgyi értékkel bír, hanem azt is jelzi, hogy valaki gondol ránk, törődik a moldvai magyarsággal, a csángókkal”.

Fotók: iskola