Akár nyár van, akár tél, a zuhanyzáson nem szokott túl sokat agyalni az ember, egyszerűen beáll a meleg vízsugár alá, és kész. Télen különösen jól tud esni az átfagyott csontjainknak a finom, meleg víz, és ilyenkor megesik, hogy az ember kicsit tovább áztatja magát a szokásosnál. Jól át is melegít, az tény – viszont szakértők szerint a bőrünknek rengeteget árthatunk vele. Mutatjuk, miért más télen zuhanyozni, mint nyáron!

Kegyetlenül kiszárítja a bőrt a forró víz

Télen mindenki hajlamosabb hosszabb és forróbb zuhanyfürdőt venni, mint nyáron, ám ennek az az ára, hogy a bőr szárazzá, érzékennyé válik, és könnyen lehet, hogy viszketni is kezdünk, nyilatkozta Deanne Mraz Robinson bőrgyógyász a The Healthy magazinnak. „Ha 37 Celsius foknál melegebb a víz zuhanyzáskor, azzal eltávolítjuk a bőrünk természetes védőrétegét” – tette hozzá a szakértő, aki azt javasolja, hogy ne használjunk túl forró vizet, és figyeljünk az időre is: legfeljebb 5-7 percen át álljunk a vízsugarak alatt.

A hagyományos szappan se jó ötlet

Sokan tértek vissza a legegyszerűbb szappanhoz, amit az üzletben kapni lehet, mondván, hogy ez a legtermészetesebb; ez azonban nem feltétlen van így. A szakértő szerint akárcsak a túl forró víz, a szappan is eltávolítja a bőr védekező rétegét, így kiszáradhat; főleg télen, amikor a hideg egyébként is igénybe veszi a bőrödet. Így hiába nincs problémád nyáron a szappannal, a hideg hónapokban érdemes inkább szappanmentes, hidratáló tisztálkodószereket használni, és zuhanyzás után testápolót is használni, ha a bőröd hajlamos a kiszáradásra.

A hajad se bírja a hideget

Télen különösen érdemes betartani a szabályt, miszerint kerüljük a napi hajmosást, állítja a szakértő. Ez az év más szakaszában se jó ötlet, hiszen kiszárítja a hajszálakat. A hidegben erre különösen érzékeny a haj, pláne ha túl gyakran mosod. Érdemes hetente legfeljebb két alkalommal megmosni, két mosás között pedig egy kevés száraz samponnal felfrissíteni a frizurádat, ha szükséges. - olvasható a ripost.hu oldalon.