A háromszoros Fonogram-díjas, Liszt Ferenc-díjas Szalóki Ági 20 éve énekel az óvodás korosztálynak. Néhány évvel ezelőtt - látva, hogy koncertjeire egyre gyakrabban hoznak karon ülő babákat is - a legkisebbeknek is műsort készített. A babáknak tudatosan kisebb térben, vállaltan kisebb közönség előtt, csendesebb zenét játszik, mint az ovisoknak, a műsor kialakításánál figyelembe vette a 0-3 éves korosztály fejlettségét, igényeit, életkori sajátosságait. A program része az élőzene-hallgatás, a közös éneklés, mondókázás, ölbeli játékok a szülők és babák bevonásával. A Szalóki Ági babakoncert nem zenés foglalkozás, hanem 35-40 perces koncert, komplex zenei élmény a szülőknek is, babáknak szerkesztett zenei anyaggal, melynek május 16-án csütörtökön 15 órától az érpataki Hajlika Népi Hagyományőrző Óvoda és Konyha ad helyet. Az ingyenes babakoncerten a szülő-gyermek párosok aktív résztvevőkké válhatnak. A szülők babájukkal, kisgyermekükkel ringatással, mozgással, érintésekkel, utánzásos mimikai és ritmusos játékokkal kísért zenei élményt élnek át. A komplex zenei és kapcsolati élmények örömforrássá válhatnak a résztvevők számára, elősegítve a motivált és aktív jelenlétüket. A babakoncert-sorozat az ölbeli mozgásos játékokkal segíti az anyák és gyermekeik egymásra hangolódását, mely megerősíti a korai anya- gyermek kapcsolatot, a korai kötődést. A ritmikus és ismétlődő baba-mama páros játékok a gyermekek korai fejlődését, valamint a tapintási, hallási, látási és mozgásos élmények integrációját is segítik.