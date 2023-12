– Az eddig beérkezett igénylések alapján a tavalyihoz hasonló számokra számítunk, akkor 705 háztartásnak több mint 3500 mázsa tüzelőt osztottunk ki – tájékoztatta lapunkat a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője. Lengyelné Pogácsás Mária elmondta, a kialakult rendszer szerint az intézményük fogadja az igényléseket, amennyiben olyan család kér tüzelőt, amelyikkel még nem állnak kapcsolatban, minden esetben környezettanulmányt vesznek fel, amikor nemcsak a rászorultságot vizsgálják, hanem azt is, rendelkeznek-e fatüzelésre alkalmas eszközzel. – Azt is megvizsgáljuk, mennyi tüzelő áll rendelkezésükre a téli időszakra, s valamennyi szempontot összegezve állapítjuk meg a rászorultságot.

A faápolási munkák után egész évben gyűjtötték a NyírVV munkatársai a fát, hogy azt télen a családoknak kioszthassák

Forrás: Fotó: NYÍRVV

Rászorulók kapják

– Mindig az aktuális élethelyzetet mérjük fel, hiszen egy tragédia is okozhat válságot egy család életében, amikor ilyenfajta segítségre is szükségük lehet – magyarázta a szakember, aki kiemelte: a háztartásonként kiosztható öt mázsa tűzifáért egyeztetett időpontban, a megadott napon lehet elmenni.

– Az első héten 48-an vehették át a tűzifát hétfő és csütörtök között. Nagyon-nagyon indokolt, kivételes esetben, amikor olyan rászorulóról – például ágyban fekvő, súlyos betegről vagy mozgásában korlátozott személyről – van szó, aki végképp nem tudja megoldani a fa elszállítását, akkor a NyírVV munkatársai segítenek ebben, de a feldarabolásban nem, mert nagyon sok alapfeladatot kell ellátniuk – jegyezte meg Lengyelné Pogácsás Mária.

– Ilyenkor fordulunk az önkéntesekhez, és kérjük a segítségüket, de előfordul, hogy a szomszédok fognak össze, és aprítják fel a tüzelőt – utalt a tapasztalatokra az intézményvezető. Szólt arról is, hogy a téli időszakban a jelzőrendszer kiemelten fontos, ugyanis a rendőrség, a tanyagondnokok, egészségügyi dolgozók, védőnők, de akár szomszédok és ismerősök is jelezhetik, ha tudnak olyan személyekről, családokról, ahol szükség van tüzelőre.

– Természetesen tudjuk, hogy az öt mázsa tüzelő az egész téli időszakra nem elegendő, ez kiegészítő támogatás. Készülünk a krízisidőszakra, a NyírVV tartalékolt arra az esetre, ha az időjárás zordabbra fordul, súlyos mínuszok miatt plusztüzelőre lesz a háztartásoknak szükségük – tette hozzá Lengyelné Pogácsás Mária, s megtudtuk, a szociális tüzelőt igénylő családok nagy részével kapcsolatban vannak, minden évben a valóban rászorulókhoz jut el a támogatás.

A Nyíregyházán kidolgozott tűzifaprogram jól működik, és december elsejétől február 28-áig tart.

Brikett a készlet erejéig

– Az öt mázsa tűzifa mellé a közfoglalkoztatási programban, a Tokaji úton gyártott brikettet is – a készlet erejéig – tudunk adni a családoknak – erről már a NyírVV Kft. közterület-kezelési igazgatója számolt be. Dicső Péter kifejtette: a téli időszakban kiosztott tűzifát munkatársaik az év során végzett faápolási, fakivágási és gallyazási munkák alatt gyűjtik össze, hogy eljuthasson a jogosult családokhoz.

Az érintettek a téli tüzelőt hétfőtől csütörtökig 8 óra és 13.30 között vehetik át a Tüzér utcán, az időpontról a központ értesít mindenkit – jegyezte meg az igazgató, aki megerősítette, rendelkeznek olyan tartalékkal, ami krízisidőszakban lehet pluszsegítség a rászorulóknak.