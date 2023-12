Bizonyára mindenki hallott már varázslatos, képzeletbeli lényekről, üzenetet azonban nem sokan kaptak tőlük. Most viszont a Mesél a szemünk óvodai pályázatának keretében fénygömböcök szóltak a gyerekekhez. A pályázat célja az volt, hogy mesés történeteken keresztül megmutassa, az óvodáskorú gyerekek képzelete a mai egyre inkább digitalizálódó világunkban is korlátok nélkül képes szárnyalni. Nem beszélve arról, hogy a mesék és a játék révén még a rövidlátás kialakulásának megelőzését célzó, szakemberek által javasolt gyakorlatok is élvezetessé tehetők a gyerekek számára is.



A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei ovisok mindent bevetettek, hogy a négy fal között és a szabadban is segítsék a bajba jutott fénygömböcöket. A „Fényjáték az óvodában” pályázat hét hétig tartott, a résztvevők pedig közel 2 millió forint értékű nyereményekért, köztük garantált ajándékokért indulhattak.

Ovisokból kis hősök

Az óvodai csoportok egy játékos küldetés teljesítésével pályázhattak a nyereményekért, amit az óvodapedagógusok a képernyőmentes tartalmakra fókuszáló Plukkido applikációján keresztül érhettek el. A meseszövő app célja, hogy hidat képezzen a digitális eszközök és a gyermeki képzelőerő között, miközben arra készteti a meséket hallgatókat, hogy a kijelző helyett a környezetükre figyeljenek.

Fontos a megelőzés

A Mesél a szemünk kezdeményezés elsődleges célja, hogy játékos módon hívja fel a figyelmet a társadalom egyre nagyobb részét érintő gyermekkori rövidlátás (myopia) megelőzésének fontosságára. A megelőzés folyamatában nagy segítség az óvodások határtalan képzeletvilága, hiszen arra építve a mesék és a játék révén a gyerekekkel együtt tehetünk szemük egészségének védelméért. Éppen ezért a Fényjáték az óvodában pályázat keretén belül kifejezetten óvodák számára készítettek egy játékos küldetést, aminek teljesítésével a kalandvágyó óvodai csoportok nem csupán a gyerekek szemének egészségéért tehettek, hanem nyerhettek is.



A pályázaton közel 150 ovis csoport vett részt. A Hoya Lens Hungary Zrt. jóvoltából a pályázaton induló összes óvodai csoport nyereményt kapott, így a fénygömböcök tovább kísérhetik a jándi, a kisszekeresi, a mátészalkai, a nyíregyházi, a paszabi, a pócspetri és a rozsályi ovisok mindennapjait is – olvasható a Plukkido lapunkhoz eljuttatott közleményében.

KM

Fotók: Plukkido