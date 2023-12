A magyar tudomány ünnepe négy önálló programot ölelt fel az idén a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán. A legutóbbi eseményen a Tudomány: válaszok a regionális kihívásokra című szakmai eseményen a régió tudósközössége adott elő. Vitaindító beszédében Láczay Magdolna, az Egészségtudományi Kar professor emeritusa arról beszélt, a regionális változások között meg kell vizsgálni az oktatás rendszerét, az elöregedés problémáit, emellett a születési arányok visszaesése a jövő kihívása lesz. Sajnos, csökken az iskolázottsági ráta a térségben, és nem lett kevesebb a külföldre áramló magyar munkaerő aránya sem.

Demográfia, iskolázottság

Rusinné prof. dr. Fedor Anita, az Egészségtudományi Kar általános és tudományos dékánhelyettese azzal folytatta: a hazánkra jellemző kihívások egész Európára vonatkoznak, statisztikák alapján 2050-re a 65 év felettiek aránya átlépheti a 30 százalékot az egész kontinensen, tehát az elöregedő társadalom kihívás szerte Európában. Hozzátette: egyre hosszabb ideig élnek az európai emberek, ami természetesen jó hír, hazánkban azonban vannak elmaradások ebben az indexben is. Mindezek a tényezők a munkaerőpiacon is lecsapódnak, hiszen csökken a munkára alkalmas népesség száma, ami miatt foglalkozni kell a technológiák fejlesztésével, a munkaképes rétegeket pedig olyan szakmák felé kell irányítani, amelyekkel helytállhatnak a versenyszférában. A professzor beszélt arról is, Magyarországon 2011-ben volt a legrosszabb a születési arány, a demográfiai adatok 2021-re javultak, ami elsősorban a családpolitikai eszközöknek volt köszönhető. – A 2022-es népszámlálás alapján ismét felfedezhető egy kisebb csökkenés a születési rátán, a 65 év felettiek száma meghaladta a fiatalokét, viszont Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye jobb helyzetben van, mint más területek. Ám ha az országos tendencia folytatódik, a szakértők úgy látják, 2060-ig akár 6,7 millióra is visszaeshet a lakosság száma – fűzte hozzá a dékánhelyettes, aki az oktatás területére is kitért. Elmondta: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a harmadik legalacsonyabb az országban, és nagyon magas a mindössze általános iskolát végzett férfiak száma. Az iskolázottságra is nagy figyelmet kellene fordítani, hiszen ezáltal csökkenthetőek a munkaerőpiaci egyenlőtlenségek.