Újévi fogadalmakat nem szokott tenni Klicsu Ferenc, a Tuzsér Községért Közalapítvány kuratóriumának elnöke, mert mint érdeklődésünkre elmondta, az ígéreteket, a fogadalmakat be is kellene tartani, ennek ellenére bőven vannak tervei, elképzelései, amiket ebben az évben meg szeretne valósítani.

– Remélem, ebben az esztendőben a közalapítványunk berkein belül sikerül megalakítanunk a Lónyay Társaságot. Magunk sem gondoltuk volna, hogy 2022-ben annyira mozgalmas lesz a Lónyay 200 Emlékév, hogy a programokból, a könyvbemutatókból jut majd a következő esztendőre is. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a szellemet kiengedtük a palackból, kötelességünk most már gróf Lónyay Menyhért és családjának munkásságát és örökségét továbbra is ápolni. Ebben a hagyományápolásban, a kutatások folytatásában nagy segítséget jelentene az új civil szervezet, a Lónyay Társaság – magyarázta Klicsu Ferenc. – Mindehhez a munkához azonban kellene egy állandó helyszín is, ezért azt is várom 2024-től, hogy a Tuzséron található Lónyay-kastély központi épülete önkormányzati kezelésbe kerüljön, s pályázatok segítségével sikerüljön majd felújíttatni. A megszépült, megújult épületben kapna helyet ugyanis a Lónyay Örökségpont. Természetesen mindennek az is feltétele, hogy mint az elmúlt években, az ország gazdasága, stabilitása ebben az évben is rendben legyen, s az egészségünk is megmaradjon – mondta az alapítvány elnöke, majd befejezésül hozzátette:

– Nagyon szeretem a sporteseményeket, így izgalommal várom a párizsi nyári olimpiát is. Bízom benne, hogy ebben az évben is sok emlékezetes pillanattal leszünk gazdagabbak sportolóinknak köszönhetően, s gyakran felhangzik majd a magyar himnusz a fények városában.