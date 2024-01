Mint Virányi Zsolt elmondta, a tarpai templom felújításán több mint tíz éve dolgoznak az építőipari mesterek. Nagy templomról van szó, ami sok munkával jár, a renoválás egy-egy ütemét igyekszenek mindig megvalósítani. A templomhajó fele középkori eredetű, a másik fele későbbi bővítés eredménye. A templomnak a középkorban négy fiatornyos, erdélyi hatású fazsindelyes toronysisakja volt, ami aztán leégett egy tűzvészben. Építettek egy újabb tornyot, az azonban a II. világháborúban semmisült meg. Pótlására aztán az 1950-es években egy ideiglenes toronysisakot építettek, ami egészen 2022-ig állt. Az elmúlt évben lett meg a forrás arra, hogy visszaállítsák az eredeti, négy fiatornyos, fazsindely fedésű toronysisakot, amiből többet is találunk a vármegyében. A pályázat keretében ez jelentette a legnagyobb megoldandó feladatot. A templom bejárati előcsarnokát is teljesen felújítják, abban is kiállítási teret alakítanak ki. A templom mellett épül egy kerékpáros pihenő is a kirándulók számára.

– A kölcsei templom hatalmas gótikus templom, tizenhét éve kezdődött meg a felújítása – folytatta a képzeletbeli utazást Virányi Zsolt. – Az egyházközség, illetve az egyházkerület mindig igyekezett valamit felújítani az előteremtett források függvényében. A templom külseje most teljesen megújult. A szakemberek restaurálták a középkori kőkeretes kapukat, a barokk ajtót, és új padsorokat is kapott a templom, valamint szerkezetileg megerősítették a karzatot. Az épület új hajópadló-burkolatot is kapott. Szükség van még egyéb restaurálásokra is, azokra megpróbálunk újabb pályázatokat elnyerni, vagyis még a kölcsei templom felújítása nem fejeződött be teljesen.

– A vámosoroszi templom felújítása is több ütemből áll. Napjainkra a templom megújult kívülről-belülről. A mesterek restaurálták a karzatot, a padokat átfestették, és a karzat mennyezetébe beépített festett táblák is megújultak. A templom mellett van egy régi egyházi iskola, ami régóta üresen áll. Ezt felújítjuk, és egyházművészeti kiállítótérnek használjuk majd. A felújítások műszaki tartalmát igyekeztünk úgy meghatározni, hogy egyrészt a gyülekezetek használható épületeket kapjanak, másrészt a kerékpáros turizmus további fejlődését is segítsük, hiszen ennek nagy hagyománya van Szatmárban és Beregben. Ennek jegyében mindenhol épül kerékpáros pihenőhely. A legnagyobb forrást a beruházásokhoz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programtól nyertük el, ebben az egyik legnagyobb partnerünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat volt. Éltünk továbbá a Vidékfejlesztési Program pályázataival és az egyházi örökségek felújítására szolgáló támogatási lehetőségekkel. Természetesen az egyházkerület, de maguk az egyházközségek is hozzájárultak a felújításokhoz – tette hozzá befejezésül Virányi Zsolt.