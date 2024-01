Az érdeklődést jelzi, hogy külföldről is érkeztek fiatalok, de Pápáról és Budapestről is elutaztak a repülés ifjú szerelmesei, hogy képet kapjanak a nyíregyházi pilótaképzés menetéről, valamint a lehetőségekről. Természetesen meg lehetett ismerkedni az oktatást segítő gépekkel és a szimulátorokkal is.

Fotó: KM

Fotó: KM

Fotó: KM

A további részletekkel hamarosan jelentkezünk.