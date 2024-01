Koltai Lajos tavaly november 30-án bemutatott Semmelweis című alkotása a legnézettebb filmek között van, ráadásul össznézettsége már jóval átlépte a 250 ezret. A Krúdy Art moziban is a leglátogatottabb film az elmúlt időszakban, pedig sok hollywoodi produkciót is vetítenek ezzel párhuzamosan. A világhírű operatőrt, rendezőt nem kell bemutatni azoknak, akik egy kicsit is figyelemmel kísérik a magyar kultúrát. A nemzetközi hírű, Oscar-díjra jelölt (Maléna), Európai Filmdíjas (Az óceánjáró zongorista legendája, A napfény íze) magyar operatőr harmadik rendezése ez a történelmi dráma, ami 127 percben bontja ki címszereplője, Semmelweis Ignác magányos küzdelmét a gyermekágyi láz leküzdése ellen.

Életrajzi filmek

A magyar és a nemzetközi orvostudomány kiemelkedő alakjának élete és pályafutása számos rendezőt megihletett már: a legelső, Oscar-díjat nyert rövidfilm Semmelweisről épp Hollywoodban készült 1938-ban, a magányos hős és az elutasító közeg témájára westernfilmet is felfűző Fred Zinnemann rendezésében (That Mothers Might Live). De megihlette például a német (Semmelweis – Retter der Mütter, 1950), a holland (Semmelweis, 1994) és a francia (Docteur Semmelweis, 1996) filmeseket is, és ami azt illeti, Koltai Lajos új filmje is a harmadik magyar film Semmelweis Ignácról a Hollywoodban is nagy karriert befutott Tóth Endre 1939-es és Bán Frigyes 1952-es alkotásai után – írja az Origó.

Lázas megszállottság

Maruszki Balázs és Kormos Anett hollywoodi történelmi filmeket idéző forgatókönyve szigorúan a bécsi éveket mutatja be, de a melodrámai hatás miatt bekerül egy fiktív romantikus szál is, illetve a magyar orvos fő ellenlábasa ezúttal nem is a bécsi klinikaigazgató Klein professzor, hanem annak osztrák pártfogoltja, Ferdinand Kollar.

A lendületes és folyamatos feszültséget fenntartó orvoskrimiben az öntörvényű, rideg, és csak a munkájának élő főszereplőről kiderül, hogy valójában lelkiismeretes ember, akit megvisel, hogy legalább annyi halálhoz van köze, mint születéshez. A film kizárólag arra a kórral és korral szembeni küzdelemre koncentrál, amely során Semmelweis Ignác rájött, hogy a bécsi szülészklinikán minden harmadik nő életét követelő gyermekágyi lázat nem egy ismeretlen eredetű fertőzés okozza, hanem maguk az orvosok és orvostanhallgatók, mégpedig azzal, hogy boncolás után fertőtlenítetlen kézzel vizsgálták a várandós nőket.

A Semmelweis jóval több, mint történelmi orvosdráma: arról a minden körülménnyel dacoló szakmai, emberi elköteleződésről szól, amely előrébb viszi a világot.