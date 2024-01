Akár több százezer forintot is spórolhat az a család, aki január 31-éig lefoglalja a nyaralását, most akár 40 százalék is lehet a kedvezmény mértéke. Az így megtakarított összeget fakultatív programokra, belépőjegyekre, vásárlásra fordíthatják, de akár a teljes költőpénz is kijöhet belőle.

Sokan élnek a lehetőséggel

Ez az előfoglalási szezon első szakasza, ilyenkor éri meg leginkább bebiztosítani az utazást, hiszen a megtakarítás 10–40 százalék közötti. Ezt követően, február 29-éig tart a második szakasz, amikor a teljes árnál még mindig olcsóbban foglalhatunk, igaz ekkor már kevesebbet csökken. Bicsérdy Rita, a Sky Travel utazási iroda tulajdonosa a péntektől hallgatható podcastbeszélgetésünkben elmondta: sokan igyekeznek kihasználni a kedvezményeket, amelyekkel komoly összegek maradhatnak az utazók zsebében.

– Aki a munkahelyén már most, az év elején le tudja egyeztetni a szabadságát, lefoglalja az utazását. A kedvezmény mértéke függ a szálláshelyektől és a légitársaságoktól is, de amíg az előbbiek kevésbé változtatnak az áraikon, utóbbiak igen: a jegyárak egyrészt függenek az euró és a dollár árfolyamától, amelyek most stagnálnak, a nyári szezon előtt viszont általában ingadoznak, és azt tudni kell, hogy minél telítettebb egy járat, annál drágább a jegy. Ezért érdemes előre gondolkodni és akár fél évvel az indulás előtt megvenni – mondta az utazási szakember, akitől megtudtuk: az úti cél kiválasztásakor a megyénkben élők azt is figyelembe veszik, hogy hová indul járat Debrecenből, vagy buszos út esetén Nyíregyházáról, hiszen ezzel időt és pénzt is spórolnak, ráadásul amíg Budapestről éjszaka is indulnak járatok, addig Debrecenből csak nap közben, ez pedig az odajutás szempontjából lényeges szempont.

– Ebben az évben hét hosszú hétvége lesz, ezt pedig kihasználják azok, akik 3-4 napos városlátogatást terveznek: Róma, Barcelona, London vagy Nápoly ezekre tökéletes választás – mivel az időpontok ismertek, érdemes már most lefoglalni a szállásokat, repülőjáratokat – javasolta Bicsérdy Rita, és hozzátette: ezekre a hétvégékre a hazai idegenforgalmi szakma is készül, a foglalást pedig nem szabad az utolsó pillanatra hagyni, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor a szállások telt házzal működnek.

Szeptemberre már nincs hely

Nagyon sok az előrelátó utazó, aki már januárban lefoglalja a nyaralását – ezt erősítette meg lapunknak Kántor Orsolya, a Gáll Travel Utazási Iroda munkatársa is, hozzátéve: mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a szeptember közepére szóló görögországi utazások jelentős része betelt: szeptember második hetére már nincsenek szabad helyek a partnereiknél.

– Az előfoglalási kedvezmények nagyon kecsegtetőek. A különböző partnereinknél eltérő a gyakorlat, volt például olyan, amelyik ingyenes városnézést adott az utazás mellé, ha az ügyfél 2023. december 31-éig lefoglalta az útját. A januári foglalásoknál ez már nem elérhető, de még a drága utakat is rendkívül alacsony előleggel lehet foglalni. Ez azt jelenti, hogy mindössze 30 ezer forintos előleggel egy 3 milliós üdülést is lefoglalhatnak az utazók, s a cég két hónapon belül kéri a végösszeg negyven százalékát. Olyan partnerünk is van, amelyik 25 százalékos előleget kér, a szállásdíjakból pedig 20–80 ezer forintos fejenkénti engedményt adnak – ismertette az aktuális előfoglalási kedvezményeket Kántor Orsolya, aki a legnépszerűbb desztinációkról is beszélt.

Tunézia, Törökország

– Rendkívül népszerűek azok az úti célok, ahová Debrecenből lehet repülőgéppel utazni – Tunézia például nagyon felkapott lett, tavaly még nem indult oda Debrecenből járat. Törökország megőrizte vezető pozícióját, a családoknak all inclusive ellátással ár-érték arányban kiváló választás. A görög szigetek közül Korfu és Kréta a legnépszerűbb, mindkét helyre repülhetünk Debrecenből. A szervezett utazások közül Egyiptom is nagyon kedvelt, hiszen kedvezőek az árak, de az utazók nem feledkeztek el Ciprusról és Spanyolországról sem – tette hozzá az utazási iroda munkatársa.

Sokan igyekeznek kihasználni a nagyarányú kedvezményeket Bicsérdy Rita