Talán sokan emlékeznek arra, hogy az előző szezonban a Csenger Futsal az utolsó pillanatig harcban volt az NB II-es bajnoki címért és ezzel az élvonalba jutásért. A záró fordulóban azonban kikaptak Dunakeszin, fő riválisuk, a Maglód viszont hengerelt Gyöngyösön, így a Pest vármegyeiek nyakába került az aranyérem, a Csengernek pedig az ezüst jutott. Akkor nagyon fájt az elszalasztott lehetőség Szilágyi Sándor csapatának, de utólag sikerként értékelték a második helyet.

– Nagyon csalódottak voltunk a lefújás után, de ismerve a lehetőségeinket utólag nagyon büszkén gondolunk vissza a tavalyi ezüstéremre – mondta Szilágyi Sándor.

Ennek a szezonnak változatlan kerettel vágtak neki és célként a felsőházi rájátszást tűzték ki maguk elé, vezetőedzőjük szerint titokban bíztak egy újabb éremszerzésben.

Parádésan is indultak, az első tíz mérkőzésükből hetet megnyertek, döntetlent játszottak Tiszaföldváron és csupán Dunakeszin, a Rubeola vendégeként maradtak pont nélkül. Az alapszakasz vége felé azonban nem úgy jöttek az eredmények, ahogy elképzelték.

– Főleg januártól sok problémával kellett szembenéznünk, jöttek a sérülések és egyéb elfoglaltságok miatt is egyre kevesebben lettünk, főleg az idegenbeli mérkőzéseinkre. Az alapszakasz utolsó mérkőzésén idehaza kikaptunk Tiszaföldvártól , amely komoly törés volt a csapat életében, pedig a rengeteg hiányzónk ellenére az utolsó percig harcban voltunk a bajnokság legjobb csapatával – tekintett vissza Szilágyi Sándor.

A Csenger végül a Tiszaföldvár és a Kincsem mögött a harmadik helyen zárta az alapszakasz és két pontot vitt magával a felsőházi rájátszásra.

– A felsőházi rájátszásra összekapta magát a csapat, ugyan kikaptunk a Tiszaföldvártól, de nyertünk a Rubeola vendégeként és megvertük a Kincsem Lovasparkot. Utána azonban jött négy olyan meccs, amelyen összesen két pontot szereztünk. A hazai Rubeola elleni döntetlennel aztán végleg elszállt annak lehetősége, hogy megismételjük az előző szezonbeli teljesítményünket, de összességében elégedettek lehetünk a harmadik hellyel és arra is büszkék vagyunk, hogy mi adtuk a bajnokság gólkirályát, Barcsay Márk 48 találattal végzett az élen.

A játékosok most hosszabb pihenőre vonulnak, majd augusztusban kezdik meg felkészülésüket a következő szezonra. Azt biztos, hogy már nem Szilágyi Sándor irányításával folytatják a munkát.

– Változás lesz a kispadon, új edző felel majd a szakmai munkáért, azonban én is maradok a csapat mellett. Szeretném megköszönni támogatóinknak az eddigi önzetlen anyagi és egyéb segítséget, a jövőben is számítunk rájuk. Külön köszönjük Csenger város önkormányzatának, hogy évek óta stabil hátteret biztosítanak a munkákhoz. Hálával tartozunk szurkolóinknak is, akik rendületlenül lelkesen biztatják a csapatot.

Nemcsak a kispadon lesznek változások, hanem a játékoskeretben is. Van azonban honnan meríteniük, hiszen remek utánpótlással rendelkeznek, a vármegyében egyedüliként első osztályban szerepel az U17-es, valamint az U19-es csapatuk. Előbbi csapatuk három fordulóval a bajnokság vége előtt még harcban áll a dobogóért. Ebben a szezonban felnőtt válogatott játékost is adtak Balogh Alex személyében, aki Nyíregyházán az ukránok elleni két mérkőzésen debütált a nemzeti csapatban.