Idén először rendezik meg Nyíregyházán is a FIRST LEGO League regionális selejtezőjét február 3-án, szombaton reggel 8 órától, aminek a Nyíregyházi Egyetemen biztosítanak helyet.

A FIRST a világ egyik legnagyobb robotikai közössége, ami csapatalapú foglalkozásokon keresztül igyekszik felkészíteni a 4-18 éves gyermekeket a következő évtizedek kihívásaira. A cég programjai kombinálják az élményalapú oktatást a csapatsportokkal, amiknek köszönhetően évente közel 450 ezer gyerek csatlakozik be a FIRST LEGO League küzdelmeibe, több mint 110 országból.

A 2024-es versenyen előre láthatóan 11 csapat mérkőzik meg egymással a nemzeti döntőbe jutásért. Idén a természettudományok művészetben betöltött szerepe lesz a fő téma. Az esemény napján meglepetés rendezvényekkel, építésekkel várják a megjelenőket.