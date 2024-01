A napokban beköszöntött az igazi tél, a dermesztő mínuszoknak azonban a téli sportok szerelmesei igazán örülnek, hiszen ahol van hó, ott lehet hódolni a síelés szenvedélyének. A szórakozás és a sport azonban veszélyeket rejt magában, ezért egészség- és baleset-biztosítás nélkül nem érdemes útnak indulni. Ezek díja átszámítva napi néhány száz forinttal terheli a pénztárcánkat, és ez igazán nem nagy összeg az egészségünkért, arról nem is beszélve, ha egy baleset miatt orvosi ellátásra szorulunk külföldön. Amennyiben a sípályán történik meg a baj, könnyen felkerülhet a költségek listájára egy hegyi mentés, illetve a kórházi ellátás díja is, amik összességében több millió forintba is kerülhetnek. És hogy melyek a legnépszerűbb síparadicsomok a hazai utazók körében, arról Bicsérdy Rita, a Sky Travel utazási iroda irodavezetője mesélt lapunknak.

Mint mondta, a hazai sípályák Eplényt leszámítva nem alkalmasak a sportolásra, ezért a többség külföldre utazik.

Kedvező árakkal vár Itália

– Az utasaink nagy része Ausztriába megy, így volt ez a karácsony és szilveszter időszakában is, és most is jelentős az érdeklődés. A Magas-Tátra népszerűsége is töretlen, az már szinte mindegy, hogy a szlovák vagy a lengyel részről beszélünk. Az ottani sípályákat nagyon kedvelik a hazai utazók, ám a jelenlegi szezonban a legfrissebb információink szerint érdemes lehet egy kicsit távolabb menni, ha síelni szeretnénk. Az olasz pályákon ugyanis lényegesen olcsóbbak a síbérletek, mint például Ausztriában, ezért sok síelő úgy utazik, illetve foglal szállást, hogy Ausztriából az olasz lejtőket is felkereshesse. Ezt az információt pár napja kaptuk, és érdemes megfontolni, persze mindez attól függ, kinek mit enged meg a pénztárcája, és bevállal-e egy hosszabb utat – jegyezte meg Bicsérdy Rita, aki azt is elárulta, Nyíregyházáról buszos turnusok is indulnak Ausztriába.

– Akik ezt választják, hat nap, öt éjszakára utaznak, az egyéniek azonban változó hosszúságúak. Vannak, akik csak három-négy napot maradnak, de aki a távolabbi tájakat keresi fel, akár hét-nyolc napot is rászán a téli pihenésre. Ennek egyik oka a távolságban keresendő, nem szeretnék, ha az üdülés nagy részét maga az út töltené ki, ám aki a közelben akar síelni, lehet, hogy három-négy nappal is megelégszik – részletezte az irodavezető.

És ha már síelés, a sportoláshoz elengedhetetlen a megfelelő felszerelés, aminek az ára viszont nem éppen pénztárcabarát. Így a többség inkább kölcsönzi a téli sporteszközeit, amiről Bogár ­Attila, a Bogi Sport társtulajdonosa beszélt lapunknak.

A béreltre voksolnak többen

– Aki saját felszerelést szeretne, az a sílécre és bakancsra kétszázezer forintot is elkölthet, és akkor még nem beszéltünk a speciális kabátról, kesztyűről, esetleg a szemüvegről. A síkabát is mintegy 60 ezer forintba kerül, ám a különleges kialakítása miatt nem érdemes anélkül nekivágni a mínuszokban a sportolásnak. Legnagyobb előnyük, hogy könnyűek, vékony kialakításuk ellenére melegek, ráadásul légáteresztőek, és kivezetik az izzadtságot is. Ennek köszönhetően nem fülled be a testünk, ami jelentősen csökkenti a megfázás veszélyét. Ugyanakkor a síkabátok víztaszítóak is, így még a tartós hóesésben sem kell amiatt aggódni, hogy bőrig ázunk síelés közben – mutatta be a sport egyik alapvető kellékét Bogár Attila, akitől azt is megtudtuk, a téli sport szerelmeseinek jelentős része kölcsönzi a felszerelést, és inkább azok döntenek a vásárlás mellett, akik egy évben kétszer-háromszor is síelni mennek.

– A gyerekeknek is inkább kölcsönzik a lécet és a ba­kancsot, hiszen ők még gyorsan nőnek, és minden évben újat kellene ezekből vá­sárolni. Azok is inkább a bérelt darabok mellett döntenek, akik néhány évente utaznak el a sípályákra, és nem szeretnének pénzt áldozni a saját felszerelésre – tette hozzá.