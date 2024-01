Mint lapunkban már beszámoltunk róla, az Innovatív Képzéstámogató Központ a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint az Oktatási Hivatal közhiteles adatai alapján összeállított Technikumi rangsor 2024 top 100-as listáján vármegyénk több középiskolája is szerepel.

Bemutattuk már a Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz tartozó Széchenyi István Technikum és Kollégiumot, a Vásárhelyi Pál Technikumot, most egy újabb sikeres középiskolával foglalkozunk.

Nagyon büszke a fenntartó is

Az ország 100 legjobb technikuma között 2023-ban a 16. helyen szerepelt, 2024-ben pedig a 20. helyen található a Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikuma. A középiskola múltja több évtizedre nyúlik vissza: még az 1940-es években hozták létre, hogy Szatmárnémeti elszakadása után Fehérgyarmat és a környező települések fiataljainak segítse a középiskolai képzését.

A nem mindennapi eredménnyel kapcsolatban érdeklődésünkre elmondta gondolatait Matus Attila, a fehérgyarmati középiskolát fenntartó Kisvárdai Szakképzési Centrum kancellárja is.

– Talán mondanom sem kell, nagyon büszkék vagyunk a Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikumra. Úgy gondolom, ennek a nagyon szép sikernek az értékét növeli, hogy a keleti végeken, hazánk perifériáján működő középiskoláról van szó. Az pedig tagadhatatlan, hogy a szatmári térség tanulói általában hátrányosabb helyzetből indulnak, mint nagyvárosi társaik. Az oktatók áldozatos munkájának, a diákok szorgalmának és tehetségének köszönhető, hogy az országos szakmai versenyeken évek óta nagyon szép eredményeket, dobogós sikereket érnek el. Szerintem ez adja meg a súlyát ennek a sikeres történetnek.

Természetesen megkerestük Macsi Gyulát, a Kisvárdai SZC Petőfi Sándor Technikum igazgatóját is, akit először arról kérdeztünk, hogyan fogadta a kollégáival ezt a két szép helyezést.

Macsi Gyula igazgató, Szoljánik Lajos, a 2023-as pénzügyi-számviteli ügyintéző OSZTV országos döntőjének győztese és Fekete Tibor közgazdász oktató



– Tavaly, az első rangsor közzétételekor, a 16. hely nagyon váratlan volt a számunkra. Eleve nem gondoltuk, hogy szerepelni fogunk a kimutatásban, hiszen nem is tudtuk, hogy készül az ország több mint 400 technikumáról egy ilyen rangsor, arról pedig álmodni sem mertünk volna, hogy ilyen előkelő helyen fogunk szerepelni. A következő évben így már volt összehasonlítási alapunk az előző esztendőhöz viszonyítva, s mivel szintén voltak kiemelkedő eredményeink, különösen a tehetséggondozás területén, titokban már egy jobb helyezésben is reménykedtünk, de nyilvánvalóan a 20. hely sem jelent csalódást, arra is nagyon büszkék vagyunk – mondta a fehérgyarmati középiskola vezetője.

– Egy 8 ezer lakosú kisváros középiskolájáról van szó, többszörösen hátrányos a térség, teljesen más a beiskolázási feltétel, mint egy megyeszékhelyen. Jóval nagyobb városok, más megyeszékhelyek technikumait sikerült megelőznünk objektív mutatók eredmények alapján. Még egyszer hadd hangsúlyozzam, erre rendkívül büszkék vagyunk.

Tehetséges, motivált diákok

Vajon mi minden lehet az eredményes munka, a siker titka? – hangzott el egy újabb kérdés.

– Először is kellenek tehetséges gyermekek, akik motiváltak, szorgalmasak és jó eszük is van. S nagyon fontos, hogy legyen egy szakmailag jól felkészült oktatói gárda, amelynek a tagjai felvállalják, hogy elkötelezetten tanítanak. Egy kisvárosban működő kis iskolának az egyetlen kitörési lehetőség az eredményes tehetséggondozás, hogy megmutathassuk: távol a fővárostól, távol a megyeszékhelytől is lehet sikert, eredményt elérni. Az előbb említettem az objektív eredményeket, amik a legjobban a tanulmányi versenyekben mutatkoznak meg. A Gazdálkodás és menedzsment ágazat pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésében az elmúlt öt alkalomból négyszer petőfis diák lett az országos első az OSZTV-n az e szakmát tanuló közel száz technikum diákjai között. Az irodai titkár képzésben részesülő tanítványunk a tavalyi évben országos második lett – magyarázta Macsi Gyula, aki 1988 óta dolgozik az oktatási intézményben közgazdász tanárként. Az iskola vezetésében 1995 óta vesz részt, 2000 óta pedig igazgatója is az intézménynek, így rálátása van az elmúlt évtizedekben végbement folyamatokra.

Tovább a megkezdett úton

Rákérdeztünk arra is, mit jelent vajon az oktatási intézmény jövőjének szempontjából, hogy kétszer is az első húszban lehetett a Petőfi Sándor-technikum.

– Az elért eredmények felelősséget jelentenek a számunkra. Ha már ilyen előkelő helyezést értünk el, vannak elvárások az intézményünkkel szemben, de nekünk magunkkal szemben is. Bízunk abban is, hogy ezek az eredmények akár egy jó marketinget is jelentenek az iskolának, olyan fiatalok is bennünket választanak majd, akik eddig más irányban gondolkodtak a továbbtanulásukat illetően.

– Az eredmények további jó munkára ösztönöznek, inspirálnak bennünket, s nem lehet más célunk, minthogy ezen az úton haladjunk tovább, s remélem, sikerül majd még előrébb lépnünk ezen az országos ranglistán – tette hozzá befejezésül Macsi Gyula.