Részletezte a január 15-étől bevezetendő új jegytípusokat, hogy bővült a szaunavilág, valamint megtudtuk, hogy a belépőkért csak hétvégén kell öt százalékkal többet fizetni az idén, de online jegyvásárlás esetén nem változnak a hétvégi jegyárak sem, maradnak a hétfői és csütörtöki nyugdíjasnapok, és a mindennapos szaunaprogramok is.

Forrásra várnak

Nagy fájdalma volt a városiaknak a Júlia Fürdő bezárása, ezért lapunk rákérdezett Nyíregyháza tradicionális, sokak által kedvelt fürdőjének, a Júlia Fürdő sorsára is. Matavovszky Dániel elmondta, hogy alapvetően tervben van a Júlia Fürdő felújítása, európai uniós forrásra várnak.

– A fenntartása továbbra is hozzánk tartozik, még most is folyamatosan próbáljuk fenntartani az állagát, karbantartjuk, amennyire lehet. A biztonságos és színvonalas vendégfogadáshoz azonban nagyon komoly műszaki átalakítások szükségesek, amiket önerőből nem tudunk vállalni. Egyrészről statikai problémákat kell megoldani, másrészről a kút vízhozama is csökkent – részletezte a vezérigazgató, és megjegyezte: nagyon várják a szükséges pályázati források megérkezését, hogy minél hamarabb sikerüljön felújítani a Júlia Fürdőt, hiszen nagyon sokan szeretnék újra használni.