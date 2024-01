– Az infrastruktúra fejlesztése, az önkormányzati tulajdonú belterületi utak építése és felújítása, a közlekedésbiztonság fokozása mindig kiemelt célja volt a város vezetésének, s ez 2024-ben sem változik. Nem véletlen, hogy közlekedésfejlesztéssel indítjuk az évet – mondta dr. Kovács Ferenc hétfőn Sóstógyógyfürdőn. Nyíregyháza polgármestere Ágoston Ildikóval, Sóstó-Sóstógyógyfürdő önkormányzati képviselőjével tett egy sétát a Berenát és Fürdő utcán. Nem véletlenül itt, hiszen ahogy az időjárás engedi elkezdődik a két utca korszerűsítése.

– A Berenát utca a Kemecsei úttól indulva mintegy 600 méteren kap új útburkolatot, illetve a kapcsolódó csapadékvíz-elvezető rendszer felülvizsgálata és átépítése is megtörténik csaknem 80 millió forintos beruházással – részletezte a városvezető.

Új aszfaltréteget kapnak

– A Fürdő utca Kemecsei út és Venyige utca közötti, valamivel több mint másfél kilométeres szakasza is új aszfaltréteget kap, s itt is elvégzik a csapadékvíz-elvezetők átépítését, itt a kivitelezés összege több mint 270 millió forint – számszerűsítette a korszerűsítéseket dr. Kovács Ferenc, Ágoston Ildikó pedig arról beszélt, nagyon fontos és régi vágya a városrésznek, hogy ezek a nagyforgalmú utak megújuljanak. A polgármester – arra is utalva, hogy Sóstógyógyfürdő turisztikai szempontból kiemelt övezet – azt mondta, a tervek szerint nyárra, az első félév végére, mire a turisták megérkeznek a városba, befejeződik az útfejlesztés.

Az úthálózat felújítása ezzel korántsem ér végét, mert a Jósavárosban is elkezdődnek a munkák.