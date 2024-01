A képzést a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Szakolyi Önkormányzati Tűzoltóság munkatársai is segítették. A negyven órás tanfolyamra a szakolyi, balkányi és geszterédi önkéntes tűzoltó egyesületektől is érkeztek tagok, akik felkészültek az alapvető tűzoltási, mentési feladatok biztonságos és szakszerű végrehajtására. Az elméleti órákat, a tantermi oktatást gyakorlati képzés egészítette ki. Többek között a kézi porral oltó tűzoltó készülékek hatékony használatát is elsajátíthatták az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjai, akik január 26-án sikeres vizsgát tettek. -olvasható a Kataszrófavédelem weboldalán.