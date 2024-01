– A koronavírussal, majd a háborúval és humanitárius válsággal sújtott évek után abban bízom, hogy 2024-ben már a fejlesztésekre tudunk fókuszálni; projektek tervezésére, a tevékenységeink bővítésére, a jövő tervezésére. Azért, hogy minél szélesebb körben, minél színesebb és professzionálisabb szolgáltatásokat tudjunk nyújtani a hozzánk forduló embereknek. Bízom benne, hogy ezt a szervezeti célt végig tudjuk vinni az idén. A fejlesztések fókuszában többek között az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés áll. Az egészségtudatos magatartás lényege, hogy ne a betegséget kezeljük, hanem védjük az egészséget, ezért szeretnénk ezzel a témával is többet foglalkozni. A szűrővizsgálatok fejlesztését már elkezdtük tavaly és folytatjuk az idén is, s ezzel igyekszünk minél több emberhez eljutni. Magánemberként nyugodt esztendőt szeretnék, amikor több idő jut futásra, jógára, s a mozgásterápiában akarok jobban elmélyülni, mert ezt tanulom most. Talán a későbbiekben a Magyar Vöröskereszten belül létrehozhatunk egy olyan fejlesztőközpontot, amiben ennek is helye lehet – mondta az idei tervekről és célokról Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt vármegyei igazgatója.