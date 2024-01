Kisebb torlódás

A Nagykároly környéki gazdák a Vállaj és Csanálos közötti határátkelőhöz vonultak, ahol előbb az egyik, majd mindkét sávot lezárták traktorjaikkal, akadályozva a határátkelést. Lapunknak a határátkelőnél dolgozók csütörtök délelőtt elmondták, hogy nem okozott nagy fennakadást szerdán a román gazdák demonstrációja: volt egy kis torlódás, de ünnepnapokon ennél sokkal hosszabb sorok is kialakulnak. Atrocitás nem történt a tüntetés alatt, nem zárták le órákra teljesen a határt a mezőgazdasági gépek, szakaszosan engedték a forgalmat.

Cintiával a határon találkoztunk: a fiatal lány éppen elbúcsúzott az édesanyjától, a román oldalon pedig a nagymamája várta, akit azért látogat most meg, hogy a felvételijére gyakoroljanak. Elmesélte, hogy az anyukájától hallotta, hogy szerdán volt egy kis torlódás, de ez csak az autósokat érintette, a gyalogosok akkor is zavartalanul átmehettek. A nagymama lapunknak elmondta, hogy szerdán éppen altatta a kicsi unokáját, amikor hallotta a felvonult gépek zaját, zúgását, dudálását, de nem sokkal később már el is mentek. Szatmárnémetiből érkezők is megerősítették lapunknak, hogy végig szabad az út, nincsenek ezen a szakaszon tüntetők.

Spontán megmozdulás

Vállajon szinte semmit nem tapasztaltak abból, hogy lezárták a határt. Vilmos István, a település polgármestere egyeztetett a csanálosi polgármesterrel, akitől megtudta, hogy a román oldalon sem okozott óriási fennakadást a tüntetés. Akik tudták előre, vagy odaérve látták a kialakult sort, elmentek egy másik határátkelőhöz, de azoknak sem kellett órákat várakozni, akik maradtak. – Körülbelül 70-80 traktor vonult fel Nagykárolyból és környékéről a határhoz, amit 11 órakor zártak le. Fél három körül érkezett hozzájuk a Szatmár megyei prefektus, aki a helyszínen tárgyalt a tüntetőkkel. Miután ígéretet tett arra, hogy továbbítja követeléseiket a mezőgazdasági miniszternek, a gazdák fel is oldották a blokádot – részletezte Vállaj polgármestere, és megjegyezte: délután 4 órára már teljesen üres volt a határ. Azt is megtudta a csanálosi polgármestertől, hogy a romániai gazdatüntetésnek nincs köze a német demonstrációhoz, ez egy spontán megmozdulás volt. Többek között azért szervezték meg a gazdák a tüntetést, mert nem kapják meg a területalapú támogatást időben, és az ukrán gabona is problémát okoz. A gazdák követelték egyebek között a kamionok számára a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás díjának csökkentését, a hektáronkénti állami támogatás megemelését, az aszály okozta veszteségek állami kompenzálását és a gázolaj jövedéki adójának eltörlését. Emellett egyenlő versenyfeltételeket kérnek a szállításban, és szükségesnek látják egy minimális referenciatarifa bevezetését Spanyolország és Magyarország mintájára. Követelik továbbá a parlament létszámának csökkentését a korábbi referendumnak megfelelően. A követeléseik között szerepel még 50 százalékos jövedelemadó-csökkentés a mezőgazdasági alkalmazottak számára, az elektronikus számla eltörlése az egymillió eurónál kisebb forgalmú cégek esetében, és azt is szeretnék elérni, hogy a földterületeket ne lehessen külföldieknek eladni.