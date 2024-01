Nem csökkent az influenzaszerű megbetegedések száma, az év első két hetében egymásnak adták a kilincset a betegek a rendelőkben. Az influenzafigyelő szolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján 2024. első hetében 21 500-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, a betegek 19,2 százaléka gyerek, 35,1 százaléka a 15–34 éves korosztályhoz, 30,5 százalékuk a 35–59 évesek, míg 15,2 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott. – Eddig szinte fej fej mellett haladt az influenzások és a covidos betegek száma – mondta dr. Takács Anikó nyírteleki háziorvos. Hozzátette, a vírusok között a súlyos légúti panaszokat okozó úgynevezett légúti óriássejtes vírust (RSV vírus) szintén kimutatták a vizsgált mintákban. A háziorvos felhívja a betegek figyelmét, pihenjék ki a lábadozás időszakát, ne járjanak munkába, közösségbe, mint mondta: az idei influenzaszezont a visszatérő betegek és elhúzódó kezelések jellemzik, vannak, akik 3-4 hét alatt sem épülnek fel egy szimplának tűnő felső légúti fertőzésből.

A legtöbben felső légúti panasszal érkeznek az orvosi rendelőkbe, száraz köhögéssel, magas lázzal, orrfolyással, torokfájással. Az elmúlt napok csípős, hideg időjárása sem tudta megfékezni a vírusok terjedését, a nagyvárosi szmog, a szálló por pedig tovább rontja a légúti panaszokat. Az influenzafigyelő szolgálat hivatalos tájékoztatását azzal egészítették ki a háziorvosok, hogy most a középkorúak esnek le a lábukról, de ahogy a téli szünet után visszamentek az iskolába a gyerekek, közösségben nagyobb eséllyel terjednek a vírusfertőzések, ezért a járványos időszak még csak ezután tombolhat igazán.

A pihenést nem pótolja semmi

– Kétféle család van, az egyiken már az ünnepek táján végigsöpört a betegség, a másikon nagy valószínűséggel most fog. Sajnos, ebben a szezonban sem kérték túl sokan az influenza elleni védőoltást, nagy meglepetésünkre a 65 év felettiek is elhanyagolták, holott nekik és a kismamáknak mindenképp ajánlott lenne a védelem – osztotta meg tapasztalatait dr. Takács Anikó.

A nyírteleki családorvos praxisában a 40–60 év közötti korosztály panaszkodott influenzaszerű tünetekre, többüket tesztelte a doktornő, s igazolt covidos betegeket is.

– A vírusok különbözőek, de a panaszok hasonlóak. Csak akkor lehet elkerülni a súlyos szövődményeket, ha az ajánlott terápia mellett kipihenik magukat a betegek, ágynyugalomban, egyenletes szobahőmérsékleten 7 napig otthon maradnak, és kifekszik a betegséget. Ezt mondogatom a pácienseimnek, mert a dolgozó felnőttek nem szívesen mennek el táppénzre. Szerencsére a szövődményes megbetegedés ritkább, de a magas vérnyomással küzdők, a diabéteszesek, és akiknek legyengült az immunrendszerük, feltétlenül tartsák be a lábadozási időt. Forró tea, vitaminok, s ha a vírusra nem rakódik rá egy bakteriális fertőzés, elkerülhető az antibiotikum. Ez szintén egy olyan téma, amit nem győzök hangsúlyozni, hiszen sokan úgy gondolják, gyógyszerekkel hamarabb felépülnek, de a vírusok ellen nem adunk antibiotikumokat, sokkal fontosabb a vitaminok szerepe – emelte ki a doktornő.

D-vitamin és gyógyteák

Dr. Kiss Csaba szintén arra figyelmeztetett, januárra kiürülnek a vitaminraktáraink, nem süt a nap, nem mozgunk eleget, sokat ülünk a szobában, és az immunrendszer ellenálló képessége lecsökken. A védelmi bástyánk állapota nagyban meghatározza, hogyan reagál szervezetünk a kórokozókra. Amikor újabb és újabb fertőzés gyengíti a szervezetet, vagy 2-3 hét sem elegendő a teljes gyógyuláshoz, érdemes D-vitamin pótlásával támogatni az immunrendszer hatékony működését.

– Többféle kórokozó is fertőz, ilyen az óriássejtes vírus (RSV vírus). Sajátossága, hogy akár 3-4 hétig elhúzódó köhögéssel jár. Tünetei az influenzához hasonlóak, s rendkívül fertőzőképes. Felnőttet és gyereket egyaránt megbetegít, a hörgőket támadja, gyakori szövődménye a tüdőgyulladás – tette hozzá a háziorvos. Kérdésünkre elmondta, a visszatérő panaszok hátterében az állhat, hogy sokféle kórokozóval küzdünk, s ezek egymás után is letaglózhatják az embert. Kótaji rendelőjében január második hetében sem csökkent a forgalom, száz feletti a betegszám egy átlagos napon. Dr. Kiss Csaba hozzáfűzte, gyerekeknél fontos a személyes vizsgálat, a fertőzések könnyen lehúzódhatnak a felső légutakról a tüdőre, ezért egy gyors kontrollra szükség van, mielőtt visszamegy a gyermek az óvodába, iskolába. Az idősek pedig, ha úgy döntenek, még most is kérhetik háziorvosuktól az influenza elleni vakcinát, a tél nem ért véget, nem tudjuk, hogy járványfronton milyen „meglepetéseket” tartogat.

Gyógyteák a természet patikájából

A gyógynövények alkalmazásának mindig is nagy szerepe volt a gyógyításában. A konvencionális kezelések kiegészítőjeként a háziorvosok is gyakran ajánlják. A meghűléses, illetve fertőzéses eredetű megbetegedések a légzőrendszer különböző részein jelennek meg, ezért hatékonyabb a meghűlés elleni gyógynövényeket kombinálni, mintha csak egyféléből teáznánk.

– Az orvosi zsálya az egyik legjobb immunerősítő és gyulladáscsökkentő gyógynövény. Felső légúti panaszok kezelésére javasolt. A hársfa a köhögést csökkenti, akár a lándzsás útifű. Ajánlani szoktam a citromfűteát is, kevesen ismerik vírusölő hatását. A kamilla pedig a bakteriális fertőzések ellen vethető be, a garat és mandula gyulladásánál öblögessünk vele! Fontos a gyógyteák fogyasztásáról szakembert is megkérdezni, adható-e gyerekeknek, és milyen mennyiségben. A zsályát például várandósok és szoptatós kismamák ne fogyasszák! – mondta dr. Kiss Csaba. KO

Ténybox: Panaszok és tünetek

Influenza jellegű tünetek: magas (38 °C feletti) hirtelen kialakuló láz, erős levertség, rossz közérzet, izomfájdalmak (láb- és hátfájás) a jellemzőek, torokfájás. Az akut tünetek általában 3-5 napon belül megszűnnek. Amennyiben a láz és a köhögés egy héten belül nem múlik el, bakteriális felülfertőződés feltételezhető. Különösen veszélyes lehet az influenza idős, legyengült betegek esetén.