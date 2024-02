Az elmúlt évek sikerei után az idén is filmfesztivált rendeznek Mátészalkán – jelentette be Bokor Balázs, a Magyar Hollywood Tanács elnöke, dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere és Fekszi Márta, az Origó Filmstúdió vezérigazgatója.

– Az elmúlt két évben rendeztünk filmfesztiválokat a fény városában, s a visszajelzések rendkívül pozitívak voltak. Országszerte arra ösztönöznek minket, hogy folytassuk a munkát. Azt határoztuk el, hogy minden évben más filmes ikonhoz kötjük a fesztiválokat, aki az idén nem más, mint Tony Curtis – árulta el Bokor Balázs. A város szeptember 19-e és 21-e között ad majd otthont az eseménynek. A filmfesztiválon Tony Curtis özvegye, Jill Curtis is jelen lesz, sőt ő lesz a zsűri tiszteletbeli elnöke.

Nemzetközi érdeklődés

– Az idei fesztivál mottója a „Vissza a gyökerekhez” lesz az idén, ami nem csupán Tony Curtisre és származására vonatkozik, hanem ezt az alkotásokban is szeretnénk viszontlátni. Több kategóriában is várjuk a nevezéseket: Játék-, dokumentum- és rövidfilm. Jelentős nemzetközi érdeklődést várunk az eseményre, a zsűri is neves filmes szakemberekből áll majd. Magyar és nemzetközi személyiségek is helyet kapnak az ötfős testületben, melynek névsorát márciusban jelentjük be. Az idei rendezvényünk kissé eltér a korábbi fesztiváljainktól, ám sok lesz a hasonlóság is. Bízunk benne, hogy nagy sikert arat a program, már csak azért is, mert 2025-ben lesz Tony Curtis születésének centenáriuma, ami előtt szintén egy nagyszabású rendezvénnyel tisztelgünk majd – tette hozzá a tanács elnöke.

A 2023-as filmfesztivál résztvevői már jelentős díjakat kaptak, és ahogy a szervezők elmondták, ez az idén sem lesz másképp.

Fekszi Márta kiemelte, az Origó Filmstúdió aktívan részt vesz a szervezésben és a zsűriben is.

– A korábbi fesztiválokhoz képest színvonalasabb rendezvénnyel készülünk, aminek az idén nevezési díja is lesz, a külföldi neves eseményekhez hasonlóan. A jelentkezéseket március 15-étől fogadjuk – tudatta a vezérigazgató.

Filmes értékek és hagyományok

– Nagyon büszke vagyok arra, hogy immár a harmadik jelentős filmfesztiválnak adhat otthont Mátészalka, és aminek külön örülünk, hogy ilyenkor rengetegen keresik fel a városunkat – ezt már dr. Hanusi Péter, Mátészalka polgármestere árulta el lapunknak. Mint mondta, a fesztiválok idején az ország minden területéről és külföldről is sok érdeklődő érkezik „Hollywood bölcsőjébe”.

– Városmarketing szempontjából is kiváló lehetőség ez a rendezvény, arról nem is beszélve, hogy milyen magas színvonalon ápolhatjuk a filmes kulturális értékeinket, Mátészalka hollywoodi gyökereit. Olyan különleges szakemberek dolgoznak a fesztivál lebonyolításán, akikkel mindig öröm találkozni, és akik mindent megtesznek azért, hogy egy igazán rangos eseményen vehessen részt a filmkedvelők – tette hozzá a polgármester. Dr. Hanusi Péter arra is rávilágított, az önkormányzat és az Origó Filmstúdió együttműködése nélkül nem jöhetne létre a rendezvény.

– A megfelelő, autentikus helyszín nélkül sem lehetnénk sikeresek, a Zukor Adolf Filmszínház viszont garancia arra, hogy egy színvonalas fesztivált rendezhessünk az idén is. Arra is büszke vagyok, hogy Mátészalka szeptemberben – még ha csak néhány napra is – a hazai film fővárosa lesz – hangsúlyozta.

A fesztivál számos kísérőprogramot is kínál majd a műfaj kedvelőinek. Bokor Balázs ezzel kapcsolatban azt mondta, ismert filmes személyiségek látogatnak majd a városba.

– Könnyed, mindenki számára „fogyasztható” programokról van szó, és a tavalyi érdeklődés ismeretében úgy gondoljuk, az idén is nagyon népszerűek lesznek a kísérőesemények – tette hozzá.