Mint ahogy arról beszámoltunk, egy olyan mesterszakácshoz kopogtatott be a NAV még karácsony előtt, aki az egyik közösségi oldalon hirdette szolgáltatását, és aki 2019 óta készített megrendelésre sültes- és hidegtálakat. A revizorok leadták a rendelésüket, megjelentek a megadott címen, ám az ételről nem kaptak nyugtát. És nem ez volt az egyetlen probléma: a falakat és a padlót kosz, penész borította, az eszközök piszkosak, ragacsosak voltak. A NAV munkatársai értesítették az illetékes hatóságokat, akik megtiltották a további működést, az ételeket és az ismeretlen eredetű alapanyagokat pedig megsemmisítették. Az ellenőrzésen az is kiderült, hogy a férfi a tevékenységét évek óta bejelentés és a szükséges engedélyek nélkül végezte, így akár 1 millió forintos bírsággal is számolhat.

A hír hallatán felbolydult a szakma, s egy emberként jelezték felháborodásukat a szakma szabályait ismerő és azokat betartó szakácsok, illetve cukrászok, hiszen e káros jelenség őket is érinti. A kóklerek mindenkinek ártanak, s ha az interneten egy-egy károsult beszámol a rossz tapasztalatairól, az a valódi szakemberek tisztességén is foltot ejt, hiszen a felületes olvasók könnyen veszik őket egy kalap alá. A feketén dolgozó s az élelmiszer-biztonsági szabályokra fittyet hányó szakácsok, cukrászok komoly bevételkiesést okoznak az éttermeknek, cukrászdáknak, és ami ennél is aggasztóbb: kockáztatják a tőlük vásárlók egészségét.

Fennáll a fertőzésveszély

– Aki engedéllyel rendelkező étteremben étkezik, biztos lehet benne, hogy csak olyan alapanyagokból készült étel kerül az asztalára, amely nyomon követhető, s aminek a termesztése, gyártása vagy feldolgozása során minden higiéniai és élelmiszer-biztonsági szabályt betartottak – mondta lapunknak Kósa Krisztián mesterszakács, a Sziget Hotel séfje. – A hőkezelés, a kiforralás, a sokkolás olyan eljárások, amelyekkel megelőzhetők az esetleges fertőzések, betegségek, és amelyeket az, aki otthon, feketén dolgozik, nem alkalmaz, s ezzel komoly veszélynek teszi ki a megrendelőit. Azok, akik ilyen helyekről rendelnek ételt, hogy lehetnek biztosak abban, hogy például a hús ellenőrzött helyről származik? Vagy hogy megfelelő módon tárolták? Ezek nagyon fontos szempontok, nem hiába tanuljuk ezeket hosszú éveken át, mindemellett folyamatosan képezzük magunkat, hogy a legújabb technológiákat is elsajátítsuk. De az is felmerül, hogy az ilyen helyeken milyenek a tálalási körülmények: van-e például akkora hűtő, amibe beleférnek az elkészített, de még át nem vett hidegtálak? – tette fel a kérdést Kósa Krisztián, aki szerint a házi kifőzdékben készített ételek komoly veszélyt jelenthetnek az ételintoleranciában szenvedőkre is.

Nem ügyelnek a biztonságra

– A gluténmentes ételeket például külön edényben kell készíteni, tárolni, hiszen nagyon súlyos következményekkel járhat, ha az erre érzékenyek ételébe belekerül. Kíváncsi lennék, hogy ezt egy otthoni konyhában hogyan lehet megoldani. Attól tartok, sehogy – fogalmazott a mesterszakács, aki pontosan tudja, hogy ha ételekről van szó, nemcsak az íz, az állag és a tálalás lényeges, de a biztonság is: ez utóbbi pedig csak a kellő szaktudás birtokában s a szabályok betartásával érhető el.

Ugyanott vágják a sütit, ahol a húst

– Aki le akarja vágatni a haját, keres egy fodrászt, kenyérért pedig a pékségbe megyünk – de akkor vajon a süteménysütést miért bízzuk olyanokra, akik ellenőrizetlen körülmények között dolgoznak olyan kényes alapanyagokkal, mint a tej vagy a tojás? – tette fel a kérdést lapunknak egy vármegyei vállalkozó, aki hosszú ideje cukrászdát vezet.