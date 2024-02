Február 14-én minden a szívről szól, átvitt és szó szerinti értelemben is. Szív alakú és mintás sütemények, szappanok, virágok, vörös rózsák, plüss macik, lufik, szalvéták, ékszerdobozok, parfümök, kozmetikumok, pezsgők, bonbonok, és még sokáig sorolhatnánk, hogy mivel lepik meg egymást ilyenkor a szerelmesek. Vagy éppen próbálnak bocsánatot kérni, mert ez is gyakran előfordul. A Valentin, magyarul Bálint-napra nem csak a párok, hanem a szolgáltatók is szívvel lélekkel készülnek.

A 20. század végén elterjedt ünnepen a szerelem virága, a vörös rózsa a legkeresettebb, de más színekben is pompázik a virágkereskedésekben. – Egyre népszerűbbek a virágboxok, amit mindenféle virágból készítünk. A hagyományos csokrok mellett az örökrózsát is sokan választják. Igazi rózsából készítik, speciális tartósítószert szívatnak fel egy-egy szállal, ami segítségével örökre megtartja a gyönyörű formáját és friss benyomását – fejtette ki Krajnyák Nóra, a Tulipa Kft. ügyvezetője, és megjegyezte: lehet kapni nagyon élethű műrózsákat is, ízléstől és pénztárcától függ, hogy ki melyiket választja. Az érzékek dupla csábítója, amikor virágcsokrokba egy kis édességet, bonbonokat is belekötnek, így a szépség és az ínyencség egyben jár.

A szakembertől megtudtuk azt is, hogy nem sokan tudnak ellenállni a szívecskét vagy rózsát a kézben tartó plüssmaciknak sem. Cserepes virágok közül örök befutó az orchidea, ami tartós és nagyon elegáns. Különleges dekorációkkal lehet feldíszíteni a virágokat, szívecskés csomagolópapírral, különböző üzeneteket tartalmazó fa táblácskákkal: szeretlek, hiányzol, bocsáss meg feliratokkal. Sokan gondolják úgy, hogy ilyenkor könnyebben megbocsátanak azok is, akik valamiért mérgesek a párjukra.

Lapunk kérdésére Krajnyák Nóra elmondta, hogy a rózsa úgy maradhat sokáig friss, ha a vizet legalább két naponta cseréljük a vázában, és 2-3 cm-t visszavágunk a szárából, minél ferdébben.

– Erre azért van szükség, hogy minél nagyobb felületen tudja a vizet felszívni, így hosszabb ideig tündökölhet. Ha esetleg valaki az autóban hordozza egész nap azt az egy szál rózsát amit ajándékba szánt, és kicsit lekókadt, akkor érdemes az egész szálat vízbe áztatni, úgy hogy a feje és a szára is vízben legyen, akkor magához fog térni a virág – ajánlotta az ügyvezető tulajdonos.

Érzékek csábítói

Sokan keresnek fel ékszerüzleteket és édességboltokat is Valentin-nap környékén. A Nyírgold ékszerbolt ilyenkor szintén tele van szíves medálokkal, gyűrűkkel és más hasonló kiegészítőkkel. Dr. Móráné Bíró Margit üzletvezető elmondta: ebben az időszakban sok lánykérő gyűrűt, nyakláncot vagy fülbevalót adnak el, s legtöbb terméküket kedvezménnyel lehet megvenni. A héten pedig már volt is, aki eljegyzési gyűrű miatt kereste fel őket. – A fiatalok inkább ezüst, míg az idősebb vásárlók arany ékszereket visznek ajándékba – mondta az üzletvezető.

A Felbermann édességboltba is sokan betérnek, hogy megédesítsék ezt a különleges napot. – Rengeteg fiatal jön hozzánk ajándékot venni, de az idősek körében is egyre népszerűbb, hogy valamilyen édességet vesznek erre a napra – nyilatkozta lapunknak a bolt egyik tulajdonosa, Felbermann Éva, aki férjével közösen vezeti az üzletet. Éva még elárulta: van egy külön kialakított sarok, amit általában egy aktuális ünnepnapnak megfelelően díszítenek fel. Valentin-napon ilyenkor a piros szín dominál a számtalan szívecske formájú vagy motívumú csokoládékkal párosítva.

Forrás: Fotó: Sipeki Péter

Édes bűnbeesés

Mivel a csokoládé pozitívan hat az agyra, endorfint szabadít fel, ami boldogság érzetet ad, így a Mokka Cukrászdában is ez a legkeresettebb ízvilág, mondta el Leányvári Lóránt tulajdonos. Egyedi szívdesszertekkel készülnek ezen a héten, négy-ötfajta textúrát is használnak egy süteményen belül. Kérésre az országtortákat is megsütik ilyenkor Valentin-napi kiadásban, szív alakban, így akár egy igazi Huncut szilva hercege is kerülhet a szeretett hölgy tányérjára. Aki pedig az alakjára is odafigyel, vagy valamilyen érzékenysége van, diétás finomságokkal is el lehet varázsolni.

Álmodozás

A fiatal lányok előszeretettel nézegetik ilyenkor a menyasszonyi ruhákat is. – Sokan izgatottan várják, hogy hátha megkérik a kezüket, így már tervezgetik az esküvői ruhájukat is. Éppen ezért személyre szóló akciókkal is készülünk ebben az időszakban, és volt már olyan is, aki kifejezetten a szerelmesek napján szerették volna megtalálni az álomruhát – részletezte Csonka Judit, a Loretta Menyasszonyi Ruhaszalon tulajdonosa.