– A gasztrofesztivál tavaly vonzotta a legtöbb érdeklődőt, és nem kis feladat ennyi embert ellátni étellel, itallal, de felkészültünk – fogalmazott, és hozzátette: ebben az évben húsz csapat mutatja meg főzőtudományát. Lesznek köztük határon túliak is: így a kaplonyiak, akik a kezdetektől részesei a fesztiválnak, a nagykaposiak, illetve az ipari park nagybefektetője, a dél-koreai W-Scope csapata is várja a vendégeket. Hétkor lesz kapunyitás, az ünnepélyes megnyitót tízkor tartják, majd elindul a maskarások, óriásbábosok, busók felvonulása. Fellép a Szabolcs néptáncegyüttes, Komáromi Pisti, Roberto és Kocsis Janika, az eredményhirdetés 15 órakor kezdődik – mondta az alpolgármester, aki arról is beszélt, hogy az eseményre, amire a belépés az idén is díjtalan, ezúttal is el lehet jutni ingyenes buszjáratokkal: a 6–18 óra között menetrend szerint közlekedő 8-as, 8A-s és 55-ös jelzésű autóbuszokat jegy és bérlet nélkül vehetik igénybe az utasok.

Díjazzák az ételeket

– A korábbi évekkel ellentétben a mangalicákat nem a helyszínen szúrják meg: a csapatok hasított félsertésekkel kezdhetik meg a munkát – mondta el Támba Miklós főszervező.

– Összesen 14 kategóriában díjazza majd a bölléreket és az ételeket a zsűri, melynek elnöke Reviczky Gábor lesz. A látogatók kóstolhatnak hagymás vért, hurkát, kolbászt, tepertőt, toroskáposztát, de a vegetáriánusokra és a böjtölőkre is gondolunk: ők húsmentes ételek közül válogathatnak – mondta el Támba Miklós, akitől megtudtuk: a skanzenba látogatók ezúttal tíz helyen vásárolhatnak kóstolójegyet, melyek ára egységesen 500 forint.