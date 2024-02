A Honvédsuli Egyesület tizenkét éve indította útjára az Emlékmenet a Doni Hősökért elnevezésű megemlékező programsorozatát, melynek hivatalos záróünnepségét pénteken tartották a vármegyeházán. Az egyesület tagjai a több mint egy évtized alatt az összes vármegyei településre eljutottak, s mintegy 1700 kilométert gyalogoltak a Don-kanyarban hősi halált halt magyar honvédek tiszteletére. Az idei, tizenkettedik emlékmenettel egy korszak is lezárult az egyesület életében, hiszen a rendezvény a már hagyományos formájában véget ért, de a jövőben új alakot öltve folytatódik a doni hősök emlékének ápolása. A pénteki zárórendezvényen jelen voltak vármegyénk országgyűlési képviselői, akik egyben az emlékmenet védnökei is, Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke, Kertész József őrnagy, a nyíregyházi toborzóiroda vezetője és Orosz Antal alezredes, a vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred parancsnoka is.