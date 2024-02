– Nem volt ugyan verőfényes napsütés, így a medve az erősen felhős ég alatt csak elvétve láthatta meg saját árnyékát, azonban a megfigyelés valódi tartalma, mely szerint ilyenkor az időjárásban gyakran következik gyökeres fordulat, teljesült. Napokon belül tavaszias magasságba emelkedett a hőmérséklet, s az éjszakák is megenyhültek, olyannyira, hogy ötödike után már sehol sem fagyott a hajnali órákban sem. Hozzávetőleg ettől a naptól kezdve a napi csúcsértékek is 12-17 fok közé emelkedtek a vármegye teljes területén, így rendkívül magas hőérzetünk lehetett volna, ha az egyre erősödő, olykor viharos nyugatias szél nem csökkenti le azt a viszonylag bőséges napsütés ellenében is. Ezzel együtt a dekád második felében bő 10 Celsius fokkal mozgott az 1991-2020-as átlagérték felett a napi középhőmérséklet, kialakítva a teljes időszak 5-8 fokos anomáliáját – mondta a szakember.