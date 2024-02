Mint azt a Posta a saját oldalán közölte: a bankkártyánk adatai és a bankszámlánkon lévő pénzünk kerülhet veszélybe, ha bedőlünk az adathalászoknak.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a hamis e-mailben vagy sms-ben, illetve telefonhívásban általában csomag átvételéhez vagy nem létező nyereményjáték, promóció, esetleg fiktív jótékonysági akció kapcsán kérik el a címzett adatainak egyeztetését és/vagy a díj, esetleg adomány kifizetését, vagy fizetési késedelemmel kapcsolatos felszólítással fenyegetnek.

De már olyan eset is előfordult, hogy a lakosság által apróhirdetési portálokon feladott hirdetések kapcsán jelentkeznek a csalók magukat komoly vevőként beállítva. Majd az EMS postai szolgáltatás nevével visszaélve, hamis e-mailben vagy sms-ben próbálnak biztosítási/feladási/ megbízási díjra hivatkozva adatokat és pénzt kicsalni.

Az e-mailben látható „Kattints ide”, „Fizessen online” vagy „Küldje el nekem a csomagot”, vagy „Erősítse meg címét”, "Csomagja kézbesítésre vár, kérjük, erősítse meg a vám befizetését", illetve hasonló feliratú linkre kattintva azonban adathalász weboldalra kerül a címzett, az itt megadott adatok pedig csalók birtokába jutnak és a bankszámlán lévő pénz is veszélybe kerülhet. Az is előfordulhat, hogy a link megnyitásával rosszindulatú, kártékony szoftvert telepítenek az eszközünkre.

Minden esetben akkor járunk el a legokosabban, ha ellenőrizzük a feladó e-mail címét vagy sms esetén a küldő telefonszámát, mert abból rögtön kiderülhet, hogy nem a Magyar Posta felkeresése.

A Magyar Posta közleményében több gyanús jelre is felhívta a magyar lakosság figyelmét. - olvasható a ripost.hu oldalon.