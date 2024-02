Hatalmas fejlesztésekbe kezd Nagyecsed önkormányzata, hogy még élhetőbbé tegyék a települést. A Közbeszerzési Értesítőből kiderült, hogy a Komoróczi utcán több ingatlant is elbontanak, így mintegy 4500 négyzetméternyi zöld felületet hoznak létre. E területen alakítják ki a kondiparkot, továbbá számos fát és cserjét ültetnek. Két teniszpálya is épül, korszerűsítik a közvilágítást.

A Petőfi utcán is lesznek fejlesztések, oda új játszóteret álmodott az önkormányzat. A Rákóczi utcai szolgáltatóház is megújul: külső lábazati és homlokzati hőszigetelést kap, kicserélik a tetőt és a nyílászárókat, továbbá a fűtésrendszert is korszerűsítik.