Napfényben fürdenek az új, Honvéd utcai bölcsőde tágas és barátságos csoportszobái. A modern, közel 600 millió forintból kialakított intézményben harminchat gyermekről gondoskodnak a fiatal, lelkes szakemberek. Az épületben korábban magánbölcsőde működött, két évvel ezelőtt azonban visszaadták a nyíregyházi önkormányzatnak.

Bővülő férőhelyek

– Bekerült a bölcsődefejlesztési programba, mi pedig pályázati forrásból kívül-belül felújítottuk, korszerűsítettük és kettőről három csoportszobásra bővítettük. Átalakult az udvar is, a gyerekek új játékokat kaptak – mondta a pénteki hivatalos átadáson dr. Kovács Ferenc. Nyíregyháza polgármestere megjegyezte: ebben a hónapban egy másik önkormányzati tulajdonban lévő bölcsőde, a nyírszőlősi is kitárta kapuit a gyerekek előtt.

– Az egy csoportszobás intézmény szinte azonnal betelt, és úgy tudom, hogy a Kisvakondban is teltház van, a kicsik éppen a beszoktatási időszakban tartanak.

– A város több egyházi és civil szervezet bölcsődéjében is bővültek a férőhelyek. Ez azért is jó hír, mert az ipari park fejlesztése gőzerővel halad, ami azt jelenti, hogy öt éven belül ötezer új munkahely lesz Nyíregyházán. A dolgozó szülők számára pedig óriási segítség lesz, ha jó kezekben tudhatják gyermekeiket napközben – tette hozzá dr. Kovács Ferenc.