Megvalósítható programok

– Fontos, hogy sokat lássanak és tapasztaljanak a diákok, akár nemzetközi szinten is. Nagyon aktív kapcsolatot tart fenn a Mustárház az utóbbi időben a határon túli testvér- és partnervárosokkal, ahol sok delegáció járt már. A mai világban számtalan lehetőség van az utazásra, de jó, ha a realitás talaján maradnak a fiatalok. Kell nagyokat álmodni, de tenni is kell azért, hogy azok valósággá váljanak. Örülnék annak, ha lenne egy olyan fiatal társadalmi réteg Nyíregyházán, akik konstruktív ötletekkel tudnák segíteni a várost – mondta az alpolgármester, és azt kívánta a fiataloknak, hogy legyen erős közösségük, amelyeknek a részei lehetnek. – Sokkal könnyebb boldogulni az életben, átvészelni a nehézségeket, ha vannak olyan barátok, akikkel személyesen is meg lehet beszélni a problémákat, segíteni egymásnak – tette hozzá, majd arra is felhívta a diákok figyelmét, hogy őszinte, építő jellegű és megvalósítható ötleteket vár a városvezetés.

Javaslatok a döntéshozóknak

Takács Zsófia diákpolgármester bemutatta az 1991 óta működő diák-polgármesteri iroda történetét, tevékenységét, programjait, a munkacsoportok működését, a jelenleg futó projektet és elmondta: az a céljuk, hogy pezsgő diákélet jellemezze Nyíregyházát. Lukács Rajmund, a Mustárház nemzetközi koordinátora a külföldi projektekről, ösztöndíjakról, csere-diák lehetőségekről beszélt, Molnár Brigitta, a Mustár FM szerkesztő-riportere pedig a rádiózás, és a közösségi szolgálat rejtelmeibe vezette be a hallgatóságot. A plenáris ülés után a Mustárházban szekcióülésekkel folytatódott a program, ahol a diákok összegyűjtötték az ajánlásaikat, javaslataikat, melyeket délután a polgármesteri hivatalban a városvezetők elé terjesztettek.