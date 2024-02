„Az ország idegen hatalom szuronyainak rabsága alá jutott. Az idegen hatalom kiküldöttjei átvették a hatalmat, az alkotmányos élet megszűnt, a társadalmi, gazdasági, szellemi élet teljessége egy igazságtalan, kegyetlen rendszer ellenőrzése alá került. Ez a rendszer igazságtevést és új világrendet hirdetett, de a valóságban ártatlan áldozatok tízezreit küldötte vesztőhelyre...” – hangzott el az idézet Márai Sándor szavaiból Napkoron, ahol immár hetedik éve, hogy koszorúkat helyeznek el a Gulág emlékkiállítás mellett, fejet hajtva a kommunista diktatúrák áldozatai előtt. Az emlékezést a vármegyei kormányhivatal és a vármegyei önkormányzat szervezte, a házigazda Támba Miklós, a Napkori Erdőgazdák Zrt. vezérigazgatója mondott köszöntőt elsőként.

Felidézte, 7 éve avatták fel a Gulág emlékművet Napkoron, s mielőtt a kiállítás a végső helyére került, bejárta az egész világot, hogy elbeszélje a kommunista diktatúrák rémtetteit s azt a rengeteg erőszakot és fájdalmat, amit a rendszer véghez vitt.

Emberek százezreit hurcolták el, s gyalázták meg hamis, hazug módszerekkel. Ezt nem szabad elfeledni, mert ahogyan időben eltávolodnak a generációk a történelmi múlttól, úgy kophatnak meg az emlékek is, ezért nincs olyan nyár, amikor az itt pihenő erdei iskolás gyerekeknek ne mutatnák meg a kiállítást, s ne beszélnének nekik a kommunisták diktatúrájáról.

Erőszakos eszmék új köntösben

– A diktatúra egy eszme, egy ideológia erőszakos terjesztésével indult, s ne higgyük, hogy ma nincs mitől tartanunk. Akkor keletről jött, most pedig nyugatról fenyegetnek minket az új kommunista eszmék, ezért is indokolt a megemlékezés, mert már nemcsak a múlt árnyaira, hanem a jelen veszélyeire is figyelmeztet bennünket. Ma is vannak olyan ideológiák, melyeket ránk akarnak erőltetni, de mi nem szeretnénk, hogy unokáink újabb és újabb mérgező eszmék, diktatórikus törekvések áldozataivá váljanak – erről már Seszták Oszkár, a vármegyei körgyűlés elnöke beszélt.