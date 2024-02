Évindító sikert könyvelhet el magának a KSZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum, amelynek diákjai a budapesti székhelyű Szakmai Középiskolásokért Közhasznú Kulturális Egyesület versenyein kiváló helyezéseket értek el. Az egyesület több mint harminc éve szervez középiskolások számára közismereti műveltségi vetélkedőket, amelyekre egyénileg, de akár csapatban is lehet nevezni.

Reformkor és forradalom

A fehérgyarmati középiskola 11. A osztályos tanulói (Miklósi Liliána, Rácz Noémi és Orsolyák Alex) az Örökségünk ’48 elnevezésű versenyen indultak, ahol számot kellett adniuk a magyar reformkor, s az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eszméinek, történelmi személyiségeinek, eseményeinek és helyszíneinek ismeretéről, valamint a Himnusz 200, Deák 220, Eötvös 210 és Andrássy 200 emlékév keretén belül az említett személyek életútjáról, munkásságáról is. A diákok az ősszel megrendezett két internetes forduló alapján a második helyen jutottak az országos döntőbe.

Néprajz, földrajz, gazdaság

A másik meghirdetett verseny az „Erdélyország” címet kapta. Ezen a komplex vetélkedőn fontos volt, hogy a középiskolás diákok megismerjék Erdély és népei történetét, néprajzát, kulturális, földrajzi, gazdasági és művészeti értékeit, idegenforgalmi nevezetességeit és emellett a kiemelkedő magyar személyiségeket is. Ezen a megmérettetésen az iskola 10. A osztályos csapata (Lakatos Zsolt Dávid, Szabó Sára és Tóth Gergő Dániel) az elődöntős fordulókban a versenyre nevezett technikumok között az 1. helyen végzett, ezzel továbbjutva a március 23-án rendezendő döntőbe, amit a fővárosban a Stefánia Palotában rendeznek majd meg. Mindkét csapat felkészítő tanára Péter-Tóth Gabriella volt.