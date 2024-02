Móricz Zsigmond Színház

9.30 és 11 óra: Pinokkió, nagyszínpad, Bubu és Csingiling bérlet

Krúdy Art Mozi

17 óra: Tűzvörös égbolt német filmdráma

Leon és Felix terve az volt, hogy együtt töltik a nyarat egy nyaralóban a Balti-tenger partján. Barátként akartak ott lenni, de dolgozni is – az egyik a második könyvén, a másik a művészeti portfóliójának összeállításán. De Nadja és Devid is ott vannak, és rengeteg pozitív hangulatot hoznak magukkal. Négy fiatal kísérletezik a szerelemmel, ez pedig Leonnak nem megy könnyen. Hamarosan az erdő is lángolni kezd, hamueső esik, az ég kivörösödik, és a kapcsolatok új dimenzióba kerülnek.

A kortárs német film kiemelkedő, számos nemzetközi díjjal elismert író-rendezője, Christian Petzold (Barbara, Phoenix bár, Tranzit, Hableány) filmjének világpremierje a világ egyik legrangosabb ’A’ kategóriás filmfesztiválján, a Berlinalén volt, ahol a nagyjátékfilmes versenyprogramban a legjobb filmnek járó Arany Medve-díjért versengett. A film végül a zsűri nagydíját, Ezüst Medve-díjat nyert, amely a fesztivál második legfontosabb díja. A Tűzvörös égbolt Petzold trilógiájának második filmje a Hableány után.

18.50: Tökéletes napok japán-német filmdráma

Hirajama Tokióban dolgozik, munkája során mosdókat takarít. A férfi láthatóan elégedett egyszerű, harmonikus egyhangúságban telő életével, és örömet lel az élet apró csodáiban. Szabadidejét a zene és a könyvek iránti szenvedélyének szenteli, emellett rajong a fákért is, amelyeket féltve gondoz és állandóan fényképez is. Váratlan találkozások sorozatán keresztül fokozatosan egyre több minden derül ki a múltjából.

Wim Wenders alkotása a cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában mutatkozott be, ahol főszereplőjének, Jakuso Kódzsinak ítélték a legjobb színésznek járó elismerést. A film az ökumenikus zsűri díját is megnyerte.