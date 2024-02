– Az állandó megújulás az idei Házasság Hete mottója. Ez a megújulás akkor lehetséges, ha időről időre visszatérünk oda, ahol minden elkezdődött – árulta el Nagy Csaba római katolikus családpasztorációs referens atya hétfőn a Krúdy Art Moziban, a Házasság Hete megnyitóján. Mint mondta, az évek alatt sok hamu fedheti be a párok szerelmét, de odafigyeléssel újra érezhető a kezdeti lelkesedés, és megélhető az a hivatás, amit az Istentől kaptak.

A rendezvény Palánki Ferenc Debrecen-nyíregyházi megyéspüspök nyitotta meg, és beszédében kiemelte: a házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára.

Fotó: Gazdag Mihaly

Nem szabad megállni

– A felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet és megbocsátás értékét egy neki rendelt, nem tökéletes társon keresztül. Persze senki sem tökéletes, és nem is meri azt állítani magáról. Az állandó megújulás azt jelenti, hogy az idő előrehaladtával meg kell újítanunk az életünket, és ezen belül a kapcsolatunkat is. Ahogy telnek az évek, úgy alakulunk, fejlődünk. Ebben azonban nem állhatunk meg, hiszen akkor visszacsúszunk. A megújulás pont azt jelenti, hogy vissza kell térnünk az eredethez. A pároknak – Szent Pál szavaival – fel kell szítaniuk magukban a házasságkötéskor kapott kegyelmet. A házasság egy olyan szentség, ami minden nap ugyanolyan erővel képes hatni, mint a megkötése napján – hívta fel a figyelmet a megyéspüspök, majd kiemelte: ahogy Csaba atya is említette, az évek során sok „hamu” rakódik a házasságra az élet nehézségei miatt.

– Ennek ellenére a hamu alatt ott parázslik a tűz. Egy kicsit meg kell fújni, aztán újra lángra kap. Akik házasságban élnek, jól tudják, hogy nincs szüntelenül boldog házasság. Olyan viszont van, hogy valaki szünet nélkül a másik boldogságát keresi. Az apró figyelmességek, a szeretet, a jóság megalkotja a tökéletességet – tette hozzá Palánki Ferenc.

A püspök beszéde után a jelenlévő párok a Mi lett volna, ha?! című romantikus filmet tekinthették meg. Az alkotás egy olyan szerelmes vallomás az élethez, ami egyenesen a szívhez szól. A Házasság Hete sorozat keretében egészen február 11-éig lesznek programok az érdeklődő pároknak. A rendezvény zárásaként február 11-én 18 órától Palánki Ferenc megyéspüspök megáldja a 2024-ben jubiláló házaspárokat a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

Iskolába betekintő Nyírbátorban

Nyírbátor. Betekintgető programot tart nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek a Leonardo Média Akadémia Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Általános Iskola. Az intézménybe február 23-án, pénteken 14 órától várják az érdeklődő gyerekeket és szüleiket. A résztvevők megismerkedhetnek az iskolával, bábelőadást láthatnak, sőt azt is megtanulhatják, hogyan kell bábot készíteni.