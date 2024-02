Tavaly az új utazási trendeknek és a zöld közösségi közlekedés népszerűvé válásának köszönhetően megnövekedett az utazási kedv a Magyarországra és Magyarországról induló éjszakai vonatokon. Budapestet összesen 13 éjszakai közvetlen járat köti össze többek között Berlinnel, Brassóval, Prágával, de akár Stuttgartba, Zürichbe, illetve nyáron az Adriára is el lehet jutni ily módon. A MÁV-START éjszakai járatait tavaly több 280 ezren vették igénybe – közölte a vasúttársaság.

Fotó: MÁV Zrt. hu



Az éjszakai nemzetközi vonatok vonzóak azoknak, aki 800- 1000 kilométeres távot utaznak, hiszen az éjjeli vonatút nagy része alvással telik. az éjszakai vonatokon az utasok 4.6 ágyas fekvőhelyes kocsikat, vagy az 1-3 ágyas hálókocsikat is választhatják, melyek egyéni utasoknak, pároknak, családoknak, de akár baráti társaságoknak is megfelelőek.

Budapestet összesen 13 éjszakai járat érinti, többek között Berlin, Zürich, Brassó, Prága, Stuttgart is átszállás nélkül elérhető, míg a nyári időszakban két éjjel közlekedő vonattal az Adriára is eljuthatunk. A Magyarországot érintő járatok többsége a MÁV-START járműveivel közlekedik, ezeket tavaly több mint negyedmillióan vették igénybe.

Naponta 10 fekvőhelyes és 8 hálókocsi közlekedik Utasellátó szolgáltatással a nemzetközi vonatokban Berlin, Stuttgart, Zürich és Brassó felé, továbbá nyáron 6 éjszakai kocsit Splitbe és további 4 kocsit Fiumébe és Koperbe.