A tavasz kiemelt fecskevédelmi időszak, amiben a lakosságnak és az önkormányzatoknak óriási szerepe és felelőssége van – hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) lapunkhoz is eljuttatott közleményében. Kiemelték: az utóbbi húsz évben a fecskék fele eltűnt Magyarországról. A folyamat megfordítása közös érdekünk, a tavasz közeledtével még van idő kihelyezni a műfészkeket, megtervezni és engedélyeztetni a fecskebarát falfelújítást, felszerelni "fecskepelenkákat". Az egyesület arra is rávilágított, hogy a rovarok elleni biológiai védekezésben óriási szerepe van a fecskéknek és a denevéreknek, ezért is aggasztó a települési fecskeállomány ezredfordulót követő megfeleződése. Ennek hátterében az élőhelyek átalakítása, a táplálékbázis csökkenése, a klímaváltozás, valamint a fecskefészkek leverése, a madarak elzavarása áll. Azt írták, minden fecske legalább egy kilogramm repülő rovart fogyaszt el csak a költési időszak alatt.