A kutyák évezredek óta az ember hűséges társai és mindennapi segítői. Részt vesznek a haszonállatok terelésében, a vadállatok felkutatásában, a bajba jutott emberek megkeresésében, s ha úgy adódik, gazdáik életét is megvédik.

Vigyázni kell az egészségére!

Nem véletlenül született meg az a mondás, hogy ,,eb a vadász kutya nélkül”. A kutyás vadászok azt mondják, akik még nem vadásztak kutyával, nem is tudhatják, mekkora nagy élményt és segítséget jelent a négylábú kedvenc. Kiugrasztja rejtekhelyéről a vadat, összegyűjti a terítékre hozott apróvadat a mezőn és a tavon, s ha a vadász csak megsebezte a nagyvadat, a kutya segít az utánkeresésben.

A kedvenccel azonban foglalkozni is kell, ha azt akarjuk, hogy sok örömünk legyen benne, vigyáznunk kell az egészségére is. Az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Területi Szervezetének kinológiai szakbizottsága éppen azért szervez rendszeresen kutyás konferenciát, hogy minél több ismeretük legyen a gazdáknak. Március 9-én harmadik alkalommal rendezték meg a kutyás konferenciát, amelyen dr. Bulyáki László klinikus szakállatorvos a kutyák egészségvédelméről tartott előadást.

Nem akadály a szúnyogháló

A szakember visszatérő vendége a konferenciának, hiszen a vadászkutyák egészségének védelme szinte mindennapos feladatot ad a gazdáknak, ráadásul újabb és újabb betegséggel kell számolni. Ilyen újabb veszélyt jelent hazánkban a lepkeszúnyog, ami szívférgességet (nevezik tüdőférgességnek is) és bőrférgességet is okozhat a kutyáknak. Egykoron a mediterrán és a trópusi éghajlati övben volt megtalálható ez a vérszívó rovar, aminek szőrös a szárnyának széle, de a globális felmelegedés miatt ma már szerte a világon megtalálható. Kisebb, mint a szúnyog, így a szúnyogháló sem jelent a számára akadályt, s napnyugtától hajnalig aktív.

– A kezelés hosszú és drága, s az sem biztos, hogy az állat túléli. Éppen ezért fontos a megelőzés. Tipikus tünete nincs, bármilyen más betegség tünetét mutatja – magyarázta a szakember.

– A kutya például köhög, mert nem kap elég vért a tüdő, s fáradékonyabb is. A lepkeszúnyog okozza az egysejtű élősködöket is, ami már az emberre is veszélyes. Évekig tünetmentes lehet a kutya, majd a száj- és orrnyálkahártyája teljesen elhal, az emberben pedig fekélyes változást okoz az egysejtű.

Már éhesek a kullancsok

Mint dr. Bulyáki László elmondta, a kullancsok is nagy veszélyt jelentenek a kutyákra. Különösen most, hogy enyhe volt a tél, a kullancsok nem fagytak ki, s most már egyre éhesebbek a több mint száz betegséget okozó élősködők. A kullancs jelenlétére, illetve az elkapott fertőzésre utal, hogy romlik a kutya teljesítménye, nincs topon.

Szólt arról is a szakember, hogy a meztelencsigák a francia szívférgességet okozhatják. Még csak az sem kell, hogy a kutya megegye a csigát, már akkor is megfertőződhet, ha megnyalja a csigát vagy a nyomát. A vérrendszerbe bekerülő és kifejlődő férgek eljutnak a májba, a szívbe, a tüdőbe. Ennek a fertőzésnek a jele szintén az, hogy köhög a kutya. Dr. Bulyáki László a betegségek között utalt a gyümölcslégy okozta szemférgességre is, s a jelenlévőknek egy fényképet is megmutatott egy macska szeméről, ami – talán mondanunk sem kell – nem volt szívderítő látvány.

Egyéni bánásmód kell!

– A védekezésnek, a megelőzésnek többféle eszköze van, de azt szoktuk mondani, hogy mindegyik kutya egyéni bánásmódot követel meg. Tudni kell például, mennyit van a szabadban, mennyit van a vízben. Ezeket figyelembe véve használhatunk illóolajat, sampont, cseppeket, nyakörvet, tablettákat. A vadászkutya sokat van nádas, bokros helyen, a nyakörve felakadhat, ezért nem szerencsés azzal védekezni az élősködők ellen. Sokat vannak a vízben is, a samponok lemosódnak – részletezte a fontos tudnivalókat a szakember, aki adott néhány tanácsot is.

– A nagy melegben a kutya nyugodtan ihat a pocsolyából, ha az nem olajos, ha nem műtrágyás, ha nem trágyalés. Hőguta esetén ne öntsük le hideg vízzel a kutyát, a mancsát kell hűteni, ott kell locsolgatni. Az autóban a klímát be lehet kapcsolni, de arra kell ügyelni, hogy a kutya orrának magasságában mozogjon a levegő – tette hozzá az állatorvos. MML

Hőguta esetén a kutya mancsát kell hűteni, ott kell locsolgatni dr. Bulyáki László