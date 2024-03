Közel hatvan taggal igazi értékteremtő munkát végez a kézművesközösség: Szatmár-Bereg alkotócsapata valódi értékmentésbe kezdett, és folyamatosan lépeget előre úgy, hogy közben a vármegye hírnevét is öregbíti.

A Minden, ami Szatmár-Bereg életében a 2023-as év nem csak az alapításról, az építkezésről, a stratégiatervezésről szólt. A családi összefogásnak köszönhetően az álom megvalósult, majd a helyi termelőkkel, kézművesekkel bővülve egy nagy közösséggé formálódott. Erre az építkezésre országosan is felfigyeltek. Az elmúlt hetekben az Agrotrend Csoport Agrármarketing díjjal jutalmazta a Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesületet, az Arany minősítést a helyi termelők közösségének megalapításával érdemelték ki.

Megszerezték a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület által létrehozott Látópont címet is. Az elismerés rangot jelent, fontos kitüntetés a közművelődésben dolgozó szervezeteknek. Az egyesület ezzel tagja lett a Látóút Hálózatnak, amely a kultúra területén dolgozóknak és a turisztikai szakembereknek, településvezetőknek kínál lehetőségét arra, hogy felfedezzék és megismerjék a szervezet tevékenységét.

A vármegye kincsei

– Egyesületünk a helyi és a vármegye kulturális kincseit, Szatmár-Bereg értékeit, hungarikumait egyszerre mutatja meg a fény városában, Mátészalkán – mondta Pótor Melinda, az egyesület elnöke.

– Az ötlet valóban egyedi, mert a kistermelőink folyamatosan új, kreatív, innovatív egyedi termékeket alkotnak, a helyi értékek sajátos ízeivel ötvözve – emelte ki Sármány Antónia, a szervezet elnökségi tagja. – Személyes ajándékok készülnek, különleges meglepetések születnek – tette hozzá.