Az ingatlanbazár.hu statisztikája szerint az idei januári ingatlankeresés és érdeklődés több mint 40 százalékkal haladta meg a tavaly januárit, ez a tendencia februárban erősödött, és márciusban is ez várható. Bákány Zsoltné Edina, az Otthon Centrum nyíregyházi irodájának a vezetője podcast beszélgetésben fejtette ki, hogy helytálló ez a felmérés, ők is azt tapasztalták, hogy a 2023-as nem volt pozitív év az ingatlanpiacon, az idei sokkal jobban indult, már januárban nagy volt a kereslet.

– Az állami támogatások változása miatt sokan kivártak tavaly, a legtöbb vevő készpénzes volt, vagy a falusi CSOK-os támogatást vették igénybe, aztán az év végét megbolygatták kissé azok a családok, akik a régi CSOK-ot akarták, tudták igénybe venni. Az ingatlanbazár felmérését mi is meg tudjuk erősíteni, hiszen, 48%-os keresetnövekedést tapasztaltuk az év első hónapjában, februárban már 30 százalékkal előtte jártunk a tavalyi évnek. Ez annak köszönhető, hogy mostanra lenyugodtak a kedélyek, tisztázódtak a támogatások is, s a családok év elején ülnek össze és beszélik meg a büdzsét, hogy mennyire tudják esetleg támogatni a fiatalokat, ezért is erősebb az év eleje. Ráadásul most nagy segítség, hogy első lakás vásárlásnál 10% önerő elég, ezt sok család megpróbálta összerakni, hogy el tudjanak indulni az otthonkeresésében, lakásvásárlásban – részletezte Bákány Zsoltné Edina. Hozzátette, augusztusig felfelé ívelő tendencia jellemzi a piacot, először a húsvét előtti szezonban nagy a kereslet, hogy az ünnepre már be tudjanak költözni, utána meg azért, hogy a nyári szünetben tudják megoldani a lakhelyváltást. Általában az augusztus holt időszak, mert sokan szabadságon vannak, majd szeptembertől növekedés kezdődik, és a november általában a legerősebb hónap.

Beköltözésre kész

A szakember azt is vázolta, hogy nagyon sokat változott a piac az utóbbi 12 évben. Most Nyíregyházán a minőségi ingatlanoknak lenne kereslete, és ehhez az igényhez kezdenek felzárkózni a tulajdonosok is. – A fiatalok inkább a lakások felé orientálódnak, nagyon szeretnének a felkapott lakóparkokba bekerülni, de ezekben elég magas a négyzetméterár, majdnem az új építésűekével vetekszik. Tehát itt van a dilemma, hogy az úgynevezett "cool" városrészen szeretnének-e lakni, ahogy ők fogalmaznak, vagy egy kevésbé népszerű helyen, új építésű ingatlant vásárolnak, ahol esetleg igénybe vesznek még további kedvezményeket. – mondta Bákány Zsoltné Edina, és arra is felhívta a figyelmet, hogy át kell gondolnia a fiataloknak a hitelfelvételt is, hiszen, ha bevállalnak három gyermeket, a hiteltörlesztő mellett a felnevelésük is sokba kerül, vagy esetleg egészségügyi vagy egyéb okokból nem sikerül a bevállaltakat teljesíteni. Megjegyezte az a generáció, aki most hitelt vesz föl, az ők szüleik vélhetően beleestek a svájci frankos csapdába, és tanulnak a múltból, így megpróbálnak minél több önerőt összegyűjteni, és úgy hitelt fölvenni.

Alkudni ér

Az ingatlanok díjszabásáról a szakértő elmondta, hogy a tulajdonosok még mindig kitartják a tavalyi, tavaly előtti árakat. – Nyilván meglenne az igény a 25 millió forint alatti kétszobás lakásokra és a 40 millió forint alatti családi házakra, de az a jellemző, hogy még egy 8 százalékos növekedést is látunk néhol. Viszont azt tudni kell, hogy most a piac elbír egy 8-10 százalékos áralkut is, mert azt az adatot látja a kedves vevő, amit az internet elé dob, hogy mennyiért és hogy lehet Nyíregyházán lakást vásárolni. Azonban például egy 25 millió forintos lakás akár 23,5 millió forintnál is megállhat, tehát most érdemes alkudni is. A 2020-ban ez nem volt jellemző, mert gyakorlatilag sorban álltak a lakásokért. Akkor egy kétszobás lakást 15 millió forintért meg lehetett venni, ennek a lakásnak az ára közel 30 millió most. Tehát az ingatlan egy nagyon jó befektetés, még mindig azt tudom mondani, mert hozza az árát, ráadásul azokat az ingatlanokat, amiket tényleg karbantartanak, felújítanak, pikk-pakk el lehet adni, mert erre is megnövekedett az igény. Olyan ingatlanokra nagy a kereslet, ami kész van, nem szeretik azt már a vevők, hogy mestert kell keresni, vezetéket kell áthúzni, szigetelni kell, ablakot cserélni, egy felújítás nagyon macerás és időigényes. A fiataloknál pedig az idő nagy kincs, hajlandóak többet fizetni a kényelmükért. Az ingatlanszakértő a podcast beszélgetésben kitért arra is, hogyan tudják magasabb áron értékesíteni a tulajdonosok az lakásukat, házukat, milyen az albérlethelyzet Nyíregyházán, és hogy mennyire jellemző az agglomerációba, a Nyíregyháza környéki kisebb településekre költözés. Azt is megjegyezte, hogy Nyíregyházán specifikusan nem az eladó ingatlanokra indult meg a robbanásszerű kereslet, hanem a kiadókra, azokon belül is az új építésű vagy teljesen felújított és modern bútorokkal és technikai eszközökkel berendezett lakásokra, hogy ennek mi az oka, szintén kiderül a podcast beszélgetésből, amit hamarosan meghallgathatnak hírportálunkon.