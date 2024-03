A Tündérszépek jelentkezői korábban már kaptak színválasztással kapcsolatos tippeket a fotózáshoz. Koncz Veronika protokoll és PR-szak-, valamint stílustanácsadó most azoknak szolgál jó tanácsokkal, akik nem tudják, mi alapján válasszák ki a megfelelő árnyalatokat.

Öltözékünk árulkodó

– Sokat elmond rólunk, hogy mit veszünk fel, hiszen a ruházatunkkal üzenetet közvetítünk. Ahhoz, hogy pozitív benyomást keltsünk magunkról, figyelembe kell venni, hogy hová, milyen alkalomra megyünk, ugyanis ruhánk a külvilágra is hatást gyakorol, emellett a hangulatunkat is meghatározza – kezdte a stílustanácsadó, és kiemelte: jó, ha azonosulni tudunk azzal, amit viselünk, hiszen csak így válhat stílusossá az, amit hordunk. Azt, akinél megvan az összhang a ruha és viselője között, önazonosnak, hitelesnek látja majd a környezete.

Ehhez érdemes tudni, milyen stílus áll nekünk jól, és azt, mely színek fejezik ki az egyéniségünket. A belső kisugárzás mindenkit vonzóvá tesz, ezért is érdemes megfelelő színt és szabásvonalat választani.

Veronika azt is elárulta: ruháinkat szétválaszthatjuk utcai, munkahelyi, illetve a rendezvényekhez illő, elegáns darabokra. – Ha az adott cégnél nincsenek öltözködéssel kapcsolatos előírások, jó megoldás a farmer, mert kényelmes, és elegánsabb felsőkkel is jól mutat. Ahol pedig kombinálható az utcai és munkahelyi viselet, megmutatkozhat a saját stílusunk – mondta.

Válasszuk ki a hozzánk legjobban illő színt

Forrás: Illusztráció: Shutterstock



Ha a színekről beszélünk, rengeteg árnyalatot megkülönböztethetünk. A stílustanácsadó a külső-belső adottságokhoz illeszkedő színeket évszakok alapján négy csoportra osztja, de arra is felhívja a figyelmet, hogy az alkalomtól is függ, milyen színt illik felvenni. Egy nívós estélyen például sokszor a dress code része a fekete, amely hatalmas vízválasztó. – Sokan kedvelik, de nem mindenkinek áll jól, ráadásul eredetileg nem is szín. Leginkább az erőteljes, sötét hajú, világosabb bőrű és élénk szemű emberekhez passzol: ők általában határozott személyiségek, akiknek a megjelenése drámai – avatott be a részletekbe a stílustanácsadó, s elárulta: ők az úgynevezett „tél típusok”, akikhez eleve a mélyebb, sötétebb, kontrasztos színek passzolnak.

– A télihez hasonló a tavasz színtípus: nekik világos bézses a bőrük és élénk a szemszínük, a hajuk általában világosbarna, arany. Vidám, s nyitott természetükhöz az élénk, de világos színárnyalatok illenek – sorolta Koncz Veronika, aki rátért a nyár és az ősz típusokra is: nekik a tompább színek állnak jól. A nyári bőrtípus világos, a haj többnyire hamvas szőke vagy barna, a szem szürkés, a jellemükre az arisztokratikusság, a visszafogottság jellemző. Hozzájuk a pasztelles, „fagyi” színek illenek, amelyek lágyságot tükröznek.

– Az ősz típusba tartozók sárgás-barnás bőrűek, a hajuk általában barna vagy vörös árnyalatú. Gondoskodóak, barátságosak és melegszívűek, számukra a földárnyalatok a legmegfelelőbbek – mondta a stílustanácsadó, aki szerint fontos megismerni a saját típusunkat, hiszen így megtalálhatjuk a hozzánk illő tónusokat, s az a legjobb, ha 2-3 színre szűkítjük le a ruhatárunkat.

A Tündérszépek döntőjében lesz olyan forduló, ahol a versenyzőknek egységes színű ruhát kell majd viselniük – Koncz Veronika azt tanácsolja a lányoknak, hogy ha olyan árnyalatú ruhát kell felvenniük, amely nem illik hozzájuk, irányítsák a sminkre és a hajra a figyelmet.