A hangszert a kézbe ismeretterjesztő sorozat ismét Nyíregyházára érkezik: március 25–27. között a Vikár-zeneiskolában rendezkedik be az ingyenes zenei játszóteret. Lesz kiállítás, koncert, rendhagyó énekóra és megannyi hangszer, amivel nemcsak messziről ismerkedhetnek a gyerekek és kísérőik, hanem kézbe is vehetik, meg is szólaltathatják azokat. További részletek a rendezvény és az iskola közösségi oldalain olvashatók.