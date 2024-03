A háziorvosok dömpingszerű betegforgalomról számoltak be az elmúlt hetekben, ahhoz képest valamivel kevesebb az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma, leszállóágban a járvány – osztotta meg tapasztalatait lapunkkal dr. Bana Richárd háziorvos, aki azt is alátámasztotta egy másik, az influenza tüneteihez hasonló és főleg a gyerekek körében terjedő vírusfertőzés a lepkehimlőre terjed a kisgyerekek körében.

– A betegség enyhe lefolyású, nem kell tartani tőle, gyors terjedését az okozza, hogy a tipikusan az arcon, karokon, törzsön megjelenő bőrtünetek nélkül is fertőz, a vírus lappangási ideje 5-15 nap is lehet.

Keménynek nevezte az idei influenzaszezont a székelyi háziorvos, mint mondta: egyszerre többféle vírus is jelen volt. A fertőzés jellemzően az óvodás- és iskoláskorú gyerekek körében terjedt, de a fiatal felnőtteket is ledöntötte a lábáról a felső légúti tünetekkel, köhögéssel, lázzal, izomfájdalommal járó betegség.

– A naponta emelkedő esetszámok után minthogyha ezek a típusos influenzatünetek: levertség, láz, légúti panaszok leszállóágban lennének, s ez jól tükröződik a betegszámokban is. Az utóbbi néhány napban mintegy 20-30 százalékkal kevesebb beteg fordult meg rendelőnkben. Azt hozzá kell tennem, hogy az idei járvány meglehetősen vegyes képet mutatott, többféle kórokozó fertőzött egyszerre. Teszteltük koronavírusra is a betegeket, és bizony covidos is volt köztük jelentős számban. Ebből is látszik, hogy ez a vírus köztünk marad, köztünk él és nem fog eltűnni – jegyezte meg a doktor.

– A hirtelen jelentkező extrém magas láz, az iszonyatos fejfájás, a fáradtságérzés mind olyan jelek, amelyek vírusfertőzésre utalnak. Pihenéssel, tüneti szerekkel túl lehet rajtuk jutni egy héten belül, szövődmények nélkül – tette hozzá dr. Bana Richárd, s mivel vegyes praxist vezet, ő is alátámasztotta, a gyerekek körében néhány hete kezdett elterjedni a lepkehimlő is.

Már a foltok előtt is fertőz

– Járványszerűen robbant be, egy vírusfertőzés okozza a megfázásos tünetek mellett jelentkező piros foltokat. Ijesztő lehet, de szerencsére enyhe lefolyású a betegség, kezelés nélkül is néhány nap alatt meggyógyul. Az úgynevezett humán parvovírus B19-fertőzés idézi elő. S máris visszatérnék ahhoz a gondolathoz, hogy nem könnyű felismerni, milyen vírus áll egy-egy influenzaszerű megbetegedés hátterében, merthogy például a lepkehimlő 75 százalékban az influenzához hasonló tüneteket produkál. Egyes esetekben a vírusfertőzés rejtve is maradhat, ha nem jelennek meg az arcon és testszerte a piros foltok, azonban az érintettek ekkor is hordozzák a kórokozót, és fertőzőképesek a bőrtüneteket megelőző 5–15 napban. Amennyiben kialakul a jellegzetes bőrtünet, az orrnyergen átívelő, az orcákat borító, pillangószárnyra emlékeztető formájú, vörös pírszerű kiütés – a foltok később átterjednek a karok belső oldalára, a lábakra, és általában a törzsön is láthatóvá válnak –, úgy biztosak lehetünk a lepkehimlőben. Cseppfertőzéssel terjed: az apró, vírussal telt cseppek tüsszentéskor, köhögéskor jutnak a levegőbe. Ijedtségre tehát semmi ok, a betegség magától is elmúlik, szövődményekkel általában nem jár. Fájdalom- és lázcsillapítókat ajánlani szoktam ilyenkor is, a bőrpír miatti viszketést hideg borogatással vagy viszketést csillapító szerekkel érdemes enyhíteni, főleg kicsi gyerekeknél. Jellemzően a 3–15 éves korosztályt érinti a probléma, közöttük terjed a fertőzés – tudtuk meg dr. Bana Richárdtól, s felhívta a figyelmet, akinél beigazolódik a lepkehimlő, ne tartózkodjon kismama közelében, a várandósoknál vetéléssel járhat a megfertőződés.

Egészség, mozgás és a nevetés

– Fontos megemlíteni, hogy a bőrtünetek miatt sokan összekeverik a lepkehimlőt a bárányhimlővel. A lepkehimlő ellen nincs védőoltás. A felnőttek a tipikus bőrtünetek nélkül is átvészelhetik a betegséget, ellenben gyanúra adhat okot, ha napokon át ízületi gyulladásra panaszkodnak az influenzás tünetek mellett. Visszatérő kérdés a rendelőmben: „Doktor úr, hogyan dönthet ágynak ennyire egy egyszerű megfázás?” Ilyenkor szervezetünk védőbástyájára, az immunrendszerre szoktam hivatkozni, ugyanis akinek edzett az ellenálló képessége, sikerrel veszi fel a harcot a vírusokkal szemben. Jön a tavasz, ideje feltölteni újra a vitaminraktárakat! Szabad levegőn D-vitamin jut a szervezetünkbe, s ha már kint vagyunk a szabadban, akkor mozogjunk is! A saját közösségemet, a Mozaik Medet jó szívvel ajánlom, hétfőnként a Bujtoson futunk, kocogunk, és nagyokat nevetünk. Jómagam orvosként is az aktív kikapcsolódásra esküszöm.

A szamárköhögés ellen be vagyunk oltva