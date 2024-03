Mint portálunkon már beszámoltunk róla, ezekben a napokban külföldön szerepel a nyíregyházi Cantemus Vegyeskar a Budapesti Fesztiválzenekar vendégeként. A fővárosi együttes Compassion - Máté-passió és egyéb szenvedéstörténetek címmel készített összeállítást Fischer Iván karnagy irányításával, s a kórusrészletek előadására felkérték a nyíregyházi énekkart. Március 20-án, szerda este Amszterdamban a Koninklijk Hangversenyteremben mutatták be a magyar előadósművészek nagy sikerrel műsorukat a holland közönségnek. A mai napon, csütörtökön autóbusszal Brüsszelbe utazik tovább a magyar művészeti küldöttség, este ugyanis a belga fővárosban is lesz még egy koncert, s majd pénteken utazik haza repülővel a kórus és a zenekar.

A Cantemus Vegyeskar március 22-én érkezik haza Nyíregyházára, de két nap múlva indul is vissza Budapestre, ugyanis a Fesztiválzenekarral három alkalommal is bemutatják műsorukat a Művészetek Palotájában, sőt március 24-én lesz egy éjszakai koncert is a Várkert Bazárban.