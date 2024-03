– Vármegyei szervezetünk szakmai kapcsolatai kiemelten jók – mondta portálunknak a VOSZ társelnöke, a vármegyei szervezet elnöke. Czomba Csaba kiemelte, remek a viszonyuk a régió önkormányzataival, köztük Nyíregyházával, ahogy a vármegyei önkormányzattal, kormányhivatallal, az adóhatósággal és a vármegyei kereskedelmi és iparkamarával is. Hozzátette, jelenleg 356 taggal rendelkezik a vármegyei szervezet. Czomba Csaba szerint a VOSZ meghatározó érdekképviseleti szerepének legmarkánsabb példája a Széchenyi Kártya hitel létrejötte, aminek a forgalmazása 2003 nyarán indult el s rendkívül nagy segítséget jelentett és mai jelent a vállalkozóknak, mert szabadon felhasználható, kedvező kamatozású, nem kell jelzálog és a visszafizetés is rugalmasan kezelhető.

– Köszönöm minden tagunknak az elmúlt évi aktív közreműködést és támogatást, külön megköszönve az elnökség tagjainak az elvégzett lelkiismeretes munkát. Céljaink eléréséhez és megvalósulásához, a célkitűzések szellemében kívánok minden vállalkozónak és vállalkozásnak további munkájához sok sikert, eredményes működést – zárta Czomba Csaba.

Iparfejlesztés, új munkahelyek

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntőjében elmondta: 2019-ben a városvezetés fókuszába a gazdaságfejlesztés és a munkahelyteremtés került. Kiemelte, elkezdődött az ipari park fejlesztése. A W-Scope és a Boysen az év végére tervezi a próbaüzem beindítását, egy svéd cég szeptemberben kezdi meg a hőszivattyú-gyártást, míg egy osztrák tulajdonú vállalkozás, az MCE is az ipari parkba költözik és vásárolt meg 12 hektárnyi területet, ahogy a kínai Sunwoda beruházása is hamarosan elkezdődik. A városvezető elmondta, hogy három másik céggel jelenleg is tárgyalnak.

Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő szerint vármegyénk az elmúlt 10-12 évben sokat lépett előre, de, mint fogalmazott, van még bőven feladat.

– A VOSZ-irodákban minden adminisztrációs ügyet el lehet intézni, csakúgy, mint egy kormányablakban. Mindennek a fundamentuma a gazdaság, 2,7 millió embernek a hazai vállalkozások adnak „kenyeret”, ami óriási érték. A fejlődéshez, a gazdasági növekedéshez kellenek a munkahelyek, a közintézmények, úgy, mint a bölcsődék, óvodák és az iskolák. Fontos a lakhatás kérdése is, ebben segít a falusi csok és a csok plusz program. A VOSZ országos és helyi szinten is egyre erősödik, egyre markánsabbá válik a tevékenységük – emelte ki az országgyűlési képviselő.

Ezt követően Seszták Oszkár a vármegyei közgyűlés elnöke a hamarosan induló TOP Plusz programokról szólt, melyek segítenek majd a szakképzésben, az átképzésben, illetve a helyi termékfejlesztésben is.

– A legnagyobb foglalkoztatók a kis- és középvállalkozások, ennek fényében is rendkívül fontos a VOSZ munkája – húzta alá Seszták Oszkár.

Kocsis László, a vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője párhuzamba állította az általa képviselt hivatalt és a VOSZ-t, hiszen a céljaik közösek, ez pedig az összefogás és az együtt gondolkodás.