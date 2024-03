Két jóbarát

A Lengyel Köztársaság konzulja, Andrzej Kalinowski magyarul adta elő a köszöntőjét. Elmondta, hogy 2006 óta március 23-án ünnepeljük a lengyel-magyar barátság napját. – Ez a mai találkozó a példája annak, hogy Lengyelországot és Magyarországot nemcsak a történelme, a legmagasabb szintű együttműködés, hanem a regionális, több száz éves sokoldalú és különféle baráti kapcsolatok is összekötik. Fontos azért kiemelni, hogy ezt a két országot összetartja a történelmi dinasztiák kapcsolatai és szövetségei, a közös királyok és vezetők, vagy akár a szabadságért vívott közös harcok – mondta a konzul, és megjegyezte: nehéz időkben mindig segítették egymást a lengyelek és a magyarok, és felsorolt néhány történelmi példát. – Ezért is fontos, hogy nemcsak a múltban, hanem most a jelen kihívásaiban is szükség van a népeink közötti barátságra, valamint az államaink közötti együttműködésre is – fejtette ki Andrzej Kalinowski, és hozzátette: ne temessük el a múltat, de gondoljunk a jövőre is, és bármi történjen a világban, maradjon meg ez a magyar-lengyel pozitív szimpátia, amit tovább kell adni az elkövetkezendő nemzedékeknek is.

Hagyományőrzés

Gorlice polgármestere és Bielsko-Biala alpolgármestere után Bárkányi Tamás, a Nyíregyházi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket, és elmondta, hogy több évtizedes hagyománya van Nyíregyházán a lengyel-magyar barátság ápolásának. – A Nyíregyházi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a STO-LAT Lengyel-Magyar Baráti Társaság kultúrateremtő és hagyományőrző tevékenységét évről évre egyre szélesebb körben ismerik meg. Összefogásunk példaértékű egész Magyarországon. Barátaink őszinte és segítő együttműködésével sikerült olyan közösséggé kovácsolódnunk, amely nemcsak az örömökben hanem az erőt próbáló időkben is kitart egymás mellett – részletezte Bárkányi Tamás, és megköszönte a Bem József Iskolának, hogy a fiatal nemzedékben is elmélyítik a lengyel-magyar barátság és a kultúra fontosságát, ahogy teszik ezt a Nyíregyházi Lengyel Nemzetiségi Önkormányza

A beszédek után a Vikár Sándor Zeneiskola növendékei és tanárai lengyel és magyar dallamokkal kedveskedtek a vendégeknek, majd kiosztották a lengyel-magyar barátság napja alkalmából szerdán, a Krúdy-termében lezajlott vármegyei „Lengyel - magyar két jó barát” játékos, a történelmi tudásra építő csapatverseny díjait. Végül az ünnepség a STO-LAT Lengyel-Magyar Baráti Társaság Egyesület Kamarakórusának előadásával ért véget.