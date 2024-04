Ebben az évben is közönségszavazáson dől el, melyik kerékpárút lesz az év kedvence. A kerékpáros-nagyközönség jelölhette ki az esélyes bringautakat, melyek közül szakmai zsűri választotta ki azt a 11-et, amelyre április 24-ig lehet szavazni az Aktív Magyarország Facebook-oldalán. Olyan útvonal nyerheti el az Év Kerékpárútja címet, amely elég izgalmas ahhoz, hogy a két keréken kalandozó közönség a bakancslistájára tűzze. A versenyben lévő útvonalak érdekes látnivalókat érintenek, jó minőségűek és biztonságosak.

Fontos üzenetek

A pályázat célja, hogy minél több vonzó bringás helyszínt tegyen ismertté, és emiatt többen üljenek biciklire, hogy aktívan fedezzék fel hazánk tájait. Emellett a kampány felhívja a nagyközönség figyelmét arra is, hogy az utak építése, fejlesztése és fenntartása folyamatos munkát igényel. Az egyik legfontosabb üzenet, hogy a kerékpárutak akkor nyújtanak felejthetetlen élményeket, ha azokon mindenki biztonságosan közlekedik, a KRESZ szabályait betartja, és a közlekedés minden résztvevőjére figyelemmel van. 2022-ben a Deseda tavat megkerülő kerékpárút kapta a legtöbb szavazatot, tavaly a Békéscsaba körül futó Wenckheim kerékpárút nyerte el a címet. A versenyben maradt kerékpárutak között van a Beregi kör is, így e vármegyei szakaszra is lehet voksolni.